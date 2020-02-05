У Львові виступить джазова зірка Лаура Марті

У Львівській опері співачка представить свій новий альбом, що вийшов напередодні різдвяних свят.

16 березня на сцені Львівської національної опери із сольним концертом виступить відома зірка української джазової сцени Лаура Марті. Концерт відбудеться на підтримку нового альбому співачки "Все Буде Добре!" і стане першим її сольником у Львівській опері.

Повністю україномовний альбом "Все Буде Добре!" Лаура Марті випустила напередодні різдвяних свят. Як зазначає співачка, нова її робота – ода найціннішому, що у нас є: коханню і життю. У новому альбомі Марті зробила сміливий крок в сторону нових музичних орбіт – поп-музики, поп-року, соулу і фанку.

Дивитись відео Laura Marti – Сяй:

Я експериментую, але ніколи собі не брешу. Для мене це найголовніше. Я створюю тексти і музику так, як того вимагає в цей момент моя душа. Думаю, що саме цю свободу повинен мати справжній музикант, артист. Співати треба тільки про те, у що сам закоханий та у що щиро віриш. Інакше діалог зі слухачем буде штучним. А це нікому не потрібно.

– Лаура Марті

Лаура Марті наголошує, що кожна пісня альбому – це справжня історія з життя співачки або людей, які її оточують. Скажімо найдраматичніший і зворушливий номер альбому "Жити" – це реальна історія про боротьбу молодої дівчини за своє життя.

Дивитись відео Laura Marti – Жити:

Лаура Марті – українська співачка вірменського походження, яка працює з авторською музикою на перетині стилів jazz, pop, world musiс і латинських ритмів. Її оксамитовий тембр голосу – від ніжного і проникливого до імпульсивно-запального - та контрастність у виконанні і поведінці на сцені не дадуть сплутати співачку ні з ким іншим.

У 2018 році на головній сцені Leopolis Jazz Fest Laura Marti виступала зі шведською джазовою зіркою Ларсом Даніельссоном (Lars Danielsson), в 2019 - в хорі Боббі Макферріна (Bobby McFerrin). Співачка співпрацювала з такими музикантами, як Misha Tsiganov, Hans Peter Salentin, Vadim Neselovskyi, Michael Borstlap. Журнал ELLE Ukraine назвав Laura Marti "Кращою співачкою 2017 року".