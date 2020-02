У Львові вперше виступлять Foals

У останній день літа британський рок-гурт привезе до Західної України свій останній реліз Everything Not Saved Will Be Lost.

Інді-рок гурт Foals повертається до України – британці вперше виступлять у Львові. Концерт відбудеться у останній день літа, 31 серпня, у клубі !FESTrepublic. Квитки у продажу з 7 лютого.

Топові інді-рокери Foals вже двічі виступали у Києві – у 2018 та 2019 році. Проте з Україною їх пов’язує набагато більше – і панельні багатоповерхівки Троєщини у відео на титульну пісню з альбому What Went Down, і українське коріння фронтмена гурту Яніса Філіппакіса. До речі, музикант зізнавався, що кілька років назад був на Західній Україні як турист – і концерт у Львові був його мрією.

Дивитись відео Foals – What Went Down:

За півтора десятка років свого існування Foals пройшли довгий шлях від напівдомашніх хаотичних вечірок у рідному Оксфорді до топових музичних зірок. Їх новий альбом Everything Not Saved Will Be Lost, що складається з двох частин, доводить, що група знаходиться у найкращій формі.

Звичайно, Foals мають номінації на Mercury Prize, Ivor Novello та Brit Awards, премії NME та Q Awards, мільйони проданих платівок та сотні мільйонів прослуховувань. Та найголовніше – статус однієї з найпотужніших у лайвах британських команд. Чудовий привід провести останній день літа у Львові.