Учасник знаменитого дуету 2Cellos випустить сольний альбом

Новий запис HAUSER вийде у лютому, а вже в травні віолончеліст представить його у Києві.

Хорватський віолончеліст Степан Хаусер (HAUSER) анонсував новий сольний альбом. Реліз під назвою Classic вийде вже 7 лютого. До платівки увійшли деякі з найулюбленіших класичних мелодій HAUSER, аранжовані ним для віолончелі. У роботі над Classic талановитому віолончелісту допомагали аранжувальник Робін Сміт і продюсер Нік Патрік. У записі також брав участь Лондонський симфонічний оркестр.

"Це найкрасивіші, найромантичніші мелодії, коли-небудь написані в класичній музиці найвизначнішими композиторами, зіграні на віолончелі — найкрасивішому і найромантичнішому інструменті з усіх",

— говорить про майбутній реліз HAUSER.

Один з треків майбутнього альбому — неймовірно емоційну арію Пуччіні Nessun Dorma — ви можете послухати прямо зараз.

Відкриває альбом Classic інтерпретація шедевру Чайковського "Лебедине озеро". У числі інших композицій також в реліз потрапили "Концерт №2 для фортепіано" Рахманінова, три твори Моцарта, інструментальний стандарт The Lonely Shepherd (почутий віолончелістом у саундтреку "Вбити Білла" Квентіна Тарантіно) і "River Flows in You" південнокорейського композитора Йірумі. Остання була раніше представлена ​​публіці разом з приголомшливим відео, в якому HAUSER дрейфує водами Адріатичного моря.

"Це те, що потрібно світу зараз — ці мелодії, ця музика, що має душу і серце, виконана на віолончелі. Я відчуваю, що в цьому моя місія, тому що цей світ багато у чому зійшов з розуму. Я сподіваюся, що зможу дістатись до сердець якомога більшої кількості людей ", — говорить HAUSER про альбом Classic.

Степан Хаусер грає на віолончелі з восьми років. Після закінчення консерваторії разом з іншим віолончелістом Лукою Шулічем він створив дует 2Cellos. Як сольний артист HAUSER навчався у одного з найвідоміших віолончелістів минулого століття Мстислава Ростроповича, виграв більше двох десятків престижних міжнародних конкурсів віолончелістів і виступив на найбільших класичних майданчиках Європи, в тому числі у Букінгемському палаці, лондонському Wigmore Hall і Concertgebouw в Амстердамі.

27 травня 2020 року HAUSER виступить у київському Палаці "Україна". В Україні віолончеліст презентує своє шоу в супроводі Київського концертного симфонічного оркестру за диригуванням британця Роберта Зіглер.

Купити квитки на Степана Хаусера в Києві можна онлайн на Concert.ua.