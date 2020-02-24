Українська рок-група Kozak System випустила новий альбом "Закохані злодії"

Жива презентація платівки відбудеться вже за кілька днів - у останній день зими, 29 лютого. Але послухати "Закоханих злодіїв" ви можете вже прямо зараз.

Коли: 29 лютого, 19:00

Де: МЦКМ (Жовтневий палац), Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість квитків: від 350 грн, у продажу на Concert.ua

Українська фолк-рок група Kozak System поширила свій новий альбом "Закохані злодії". До платівки увійшло 9 треків, один з яких – "Я відчуваю тебе" – дует зі співачкою Оксаною Мухою. Одним з музичних продюсерів альбому став музикант "Океан Ельзи" Мілош Єліч, візуалізацію втілив художник Андрій Єрмоленко.

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Це все пісні про кохання. Для слухача, який знає творчість Kozak System, вони, можливо, будуть дещо незвичними. Зазвичай у нас палітра доволі широка: ми можемо співати пісні і на соціальну тематику, і танцювальні, і прикольні, і гострі – різні. А цей альбом вийшов досить монолітним,

– Іван Леньо, фронтмен Kozak System.

Послухати новий альбом Kozak System - Закохані злодії ви можете просто зараз:

Свою назву альбом отримав від однойменної пісні молодого українського музиканта Максима Рубана, яку Kozak System перезаписали для своєї платівки. "Чому закохані, чому злодії? Нам дуже подобається творчість молодих українських музикантів і в одного з них ми буквально закохалися. Його творчість нас неймовірно зворушила. Звати його Максим Рубан. У нього цікаві і незвичні для українського слухача пісні, дуже романтичні, дуже легкі і дуже особисті", - пояснюють музиканти.

Раніше Kozak System вже опублікували декілька пісень з нового альбому, а зовсім нещодавно презентували екшн-відео на пісню "Повінь". Режисером кліпу став Віктор Придувалов, а головні ролі виконали зірка "Кіборгів" та "Захара Беркута" Андрій Ісаєнко та ведуча Анна Заклецька.

Дивитись відео Kozak System – Повінь:

А вже 29 лютого на найбільшому концерті у кар’єрі Kozak System – у Жовтневому палаці музиканти презентують наживо новий альбом "Закохані злодії".