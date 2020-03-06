Українські рок-гурти змагатимуться за можливість виступити на польському фестивалі

До 9-го березня включно усі бажаючі "важкі" українські групи можуть податися на участь у відборі. Спеціальний гість фіналу – метал-група Motanka.

Коли: 26 квітня 2020 року

Де: Bingo (пр.Перемоги, 112)

Вартість квитків: від 230 грн, у продажу на Concert.ua

Найбільший метал-фестиваль польщі Mystic Festival 2020 проводить в Україні відбір до лайнапу. Один з "важких" гуртів, що подасть заявку на участь у конкурсі та переможе за результатами двох етапів, матиме шанс зіграти цього літа у Кракові на одній сцені з легендарними Judas Priest, Nightwish, Accept, Mastodon та Sepultura.

Для участі у відборі необхідно подати заявку (до 9 березня включно). Форма заявки та детальна інформація для гуртів – за посиланням.

За результатами першого онлайн-етапу відбору чотири потужні українські гурти вийдуть до фіналу та представлять свої шоу наживо – 26-го квітня у київському клубі Bingo. Переможця визначатимуть голосами публіки та журі – саме він отримає можливість зіграти на Mystic Festival 2020.

Спеціальний гість фіналу – український гурт Motanka, що грає в жанрі містичний метал та поєднує у своїх піснях народні мотиви, важку музику та сучасну електроніку.

Дивитись відео Motanka – Verba:

Motanka відомі своєю перемогою на W:O:A Metal Battle 2018 (2nd Winner) в рамках найбільшого фестивалю важкої музики в світі Wacken Open Air. У грудні 2018 музиканти підписали контракт з одним із найбільших метал-лейблів світу Napalm Records, де минулого року і відбувся реліз дебютного альбому групи.