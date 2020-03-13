Український акустичний тур IAMX перенесено на осінь

"У розпал хаосу та невизначеності" Кріс Корнер презентує новий альбом. Також музикант обіцяє якомога швидше оголосити нові дати туру та не дати засумувати прихильникам під час вимушеної перерви.

Британський музикант Кріс Корнер, відомий під псевдонімом IAMX, тимчасово скасував запланований європейський акустичний тур через пандемію коронавірусу. Таким чином, усі концерти Корнера в Україні (Харків – 1 травня, Київ – 2 травня, Одеса – 3 травня, Львів – 5 травня) також переносяться на нові дати, які будуть повідомлені згодом. Усі придбані раніше квитки залишаються дійсними.

Ви, можливо, вже здогадувались, що через коронавірус, людську психологію, обмеження подорожей та пересторогу щодо безпеки наших фанів, турової команди та співробітників концертних майданчиків ми повинні перенести європейський акустичний тур Echo Echo на вересень-листопад цього року. Менеджмент та промоутери наполегливо працюють над цим, і в найближчі кілька днів ми поділимось з вами точними новими датами та інформацією щодо квитків,

– звернувся до прихильників Кріс Корнер.

Музикант також нагадав, що 13 березня, "у розпал хаосу та невизначеності", презентує новий акустичний альбом. "Сподіваюсь, це буде вашим приводом для святкування. Можливо, у вас є більше часу, ніж коли-небудь, щоб слухати і губитися в ньому", – написав Кріс. Крім того, у найближчі дні Корнер пообіцяв поширити в інтернеті деякі "спеціальні активності", щоб прихильники не сумували через відкладену зустріч із концертами IAMX.