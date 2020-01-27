В Україні покажуть найкасовіше бродвейське шоу ілюзіоністів

Шоу The Illusionists (Ілюзіоністи) повертається до Києва. За видовищністю цю магічну виставу порівнюють із Cirque du Soleil.

Коли: 2-5 квітня 2020 року

Де: Палац Україна (вул. В. Васильківська, 103)

Вартість квитків: від 590 грн, у продажу на Concert.ua

Карколомне бродвейське шоу-бестселер The Illusionists (Ілюзіоністи) повертається. Найкращі ілюзіоністи зі світовими іменами виступлять вже цього квітня у київському Палаці Україна. Спростування законів фізики, левітація, дивовижний порятунок та читання думок — такому шоу позаздрив би сам Гудіні!

"Ілюзіоністи" – це магічне шоу з Бродвею. Його постановники – чарівна фантастична “сімка”: “Майстер магії” Луїс Де Матос, “Втікач” Ендрю Бассо, “Незабутній” Енцо Вейн, “Маніпулятор” Ан Ха Лім, “Воїн” Аарон Кроу, “Фальсифікатор” Джеймс Мор та “Винахідник” Кевін Джеймс. Усі вони — рок-зірки у світі магії та ілюзії, здатні на неможливе. Їхній перфоманс виходить далеко за межі людської уяви й занурює глядачів у світ, де неможливо відрізнити реальність від ілюзії.

Захопливе шоу The Illusionists, сповнене майстерних трюків, вже подивились у понад 25-ти країнах світу. Магічна вистава зібрала повні зали від Нью-Йорка до Парижа і Лондона, дійство зачарувало сотні тисяч глядачів, серед яких — Барак Обама та принц Монако. Ба більше — шоу визнано найбільш касовим в історії Бродвею! А тепер настав час українських глядачів — з 2 до 5 квітня у Палаці Україна.