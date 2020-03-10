В Україні вперше виступить електронний дует The Blaze

Дует, що спричинив справжній фурор на безлічі фестивалів по всьому світу та отримав "Канських левів" за один зі своїх кліпів, очолить із діджей-сетом масштабну вечірку.

Коли: 16 травня 2020 року

Де: Secret place

Вартість квитків: 600 грн, у продажу на Concert.ua

У Києві із фірмовим діджей-сетом виступить французький електронний дует The Blaze. Музиканти очолять велику вечірку, яка відбудеться 16 травня. Місце проведення поки тримається у секреті – організатори повідомлять про нього пізніше.

Вже чотири роки The Blaze закохують людей по всьому світу в свою вишукану і емоційну танцювальну музику. На рахунку гурту численні успішні тури Європою і США, фурор на фестивалях Coachella, Lollapalooza, Primavera Sound, Reading & Leeds, Roskilde, Parklife, Pitchfork Paris, а кліп на один із їхніх хітів Territory вже набрав 38 млн переглядів на YouTube.

Дивитись відео The Blaze – Territory:

The Blaze – дует двоюрідних братів Гійома та Джонатана Альріків. Відомі своїм незвичним творчим підходом: вони працюють над звуком і візуальною частиною одночасно, створюючи сильний зв’язок між музикою і картинкою.

Дебютний кліп гурту Virile спричинив ажіотаж і здобув нагороду UK Music Video Awards 2016 як найкраще альтернативне відео. Рік потому їхній другий кліп Territory взяв гран-прі у фільмовій категорії на головному світовому фестивалі креативності "Канські леви", а також титули "Найкраща режисура" на Berlin Music Video Awards та "Найкраще міжнародне танцювальне відео" на UK Music Video Awards.

Повноформатний дебютний альбом Dancehall вийшов у 2018 році. У 2020-му гурт повернувся з новим треком Somewhere за участю репера Octavian.