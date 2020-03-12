В Україні вперше виступить шведська метал-група Deathstars

Цього року рокери святкують 20-річчя існування групи та збираються випустити новий альбом.

Коли:‌ ‌ ‌5 листопада 2020 року

Де:‌ ‌ ‌Atlas (вул. Січових стрільців, 37-41)

Вартість‌ ‌квитків:‌ ‌від‌ ‌710 грн,‌ ‌у‌ ‌продажу‌ ‌на‌ ‌Concert.ua‌

Після перерви та повернення до гурту гітариста Еріка Бекмана Deathstars знову вирушають у тур. 5 листопада легендарні шведські горор-металісти зіграють свій перший концерт в Україні – у київському клубі Atlas. У програмі – кращі треки за роки існування групи та, ймовірно, новий альбом, що Deathstars обіцяли випустити у першій половині року.

Дивитись відео Deathstars – Metal:

Гурт Deathstars утворився 20 років тому в Швеції – і відтоді став повноцінним учасником готичної метал-сцени. Вони їздили в тури з Rammstein, Korn та Cradle of Filth – останні від самого початку були одним із їх джерел натхнення поряд з гуртом Kiss. Самих Deathstars не раз порівнювали з The Kovenant, Marilyn Manson та тими ж таки Rammstein.

Наразі у дискографії Deathstars налічується чотири повноформатні альбоми та готується до виходу п’ятий. Готичні синтезатори та глибокий вокал у їхніх треках переплітаються з тремткими рифами, створюючи, з одного боку, солодко-гламурну і, водночас, тяжку атмосферу. Крізь темряву Deathstars проникають чутливі вібрації, що ніби запрошують слухачів до останнього танцю.