Віктор Павлік та Саша Чемеров зіграють онлайн-концерти

Народний артист України та фронтмен гурту "Димна Суміш" стануть учасниками марафону музичного медіа СЛУХ

Навіть карантину не по силах зупинити музику – марафон онлайн-концертів продовжується. Музичне медіа СЛУХ оголосило нових учасників – 27 березня для вас у прямому ефірі гратиме Народний артист України Віктор Павлік, а вже 28 березня – чи не єдина справжня українська рок-зірка Олександр Чемеров.

До теми: Онлайн-концерти, які можна подивитись на карантині

Варто визнати: на піснях Віктора Павліка виросли покоління. Тож збирайтесь усією родиною у п’ятницю о 20:00, аби почути всім відомі "Ти подобаєшся мені", "Шикидим", "Город зелёного цвета" та, звичайно, "Ні обіцянок, ні пробачень". Аби не пропустити трансляцію, радимо підписатись на YouTube-канал СЛУХ.

Дивитись онлайн-концерт Віктора Павліка:

Олександр Чемеров – фронтмен, можливо, найкрутішого рок-гурту в історії України – "Димна Суміш". А ще – автор хітів Quest Pistols, дуету "АГОНЬ" і навіть Артура Пирожкова. Останні роки мешкає у США, де розвиває гурт The Gitas. І це справжній сюрприз – нині Чемеров у Києві та вже цієї субооти приєднається до марафону онлайн-концертів. Не пропустіть – це справді буде легендарно.

Карантин LIVE — майже щоденний марафон унікальних онлайн-концертів українських виконавців з можливістю донатів на підтримку артистів та онлайн-медіа СЛУХ. Тут вже виступили бандуристка KRUTЬ і гурт [O]. Більше про проєкт можете дізнатись за посиланням.