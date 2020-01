Вокаліст Asking Alexandria зіграє у Києві акустичний концерт

Денні Ворсноп привезе з собою оновлену акустичну програму з хітів групи та сольних пісень.

Коли: 13 лютого 2020 року

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість: від 600 грн, у продажу на Concert.ua

Британський музикант та фронтмен гурту Asking Alexandria Денні Ворсноп привезе до Києва спеціальну акустичну програму. Концерт відбудеться вже за два тижні у клубі Atlas.

Денні Ворсноп приєднався до складу Asking Alexandria у 2008 році і випустив разом із гуртом чотири повноцінних студійних альбоми. У 2015-му Денні пішов з гурту, аби зосередитись на іншому своєму проєкті We Are Harlot та сольній кар’єрі. Проте, на щастя прихильників Asking Alexandria перерва тривала недовго – через два роки Ворсноп повернувся аби записати і випустити п’ятий альбом АА. Але й сольну кар’єру музикант не полишив - наразі в нього є вже два альбоми: The Long Road Home (2017) та Shades of Blue (2019).

Дивитись відео Danny Worsnop – I Got Bones:

Під час сольного акустичного туру Денні Ворсноп разом із своїм гостем-гітаристом виконує оновлену акустичну програму пісень Asking Alexandria і свій власний матеріал. Крім того, після концертів Денні традиційно проводить автограф-сесію та спілкується з прихильниками, тож не упустіть можливості!

Самі ж Asking Alexandria також зовсім скоро планують навідатись до Києва. 20 квітня 2020 року повний склад групи виступить у київському клубі Stereo Plaza. Квитки вже у продажу на Concert.ua.