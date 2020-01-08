Вокаліст Judas Priest відзначив 34-річчя тверезості

Роб Хелфорд, якого називають Богом металу, попри іконічний образ рок-зірки вже багато років перемагає власні залежності.

Вокаліст легендарного хеві-метал гурту Judas Priest Роб Хелфорд вже 34 роки дотримується тверезого способу життя. Значною датою музикант поділився іх прихильниками у соцмережах. До запису він додав фото своєї монети з товариства анонімних алкоголіків.

"Дякую за вашу любов, що ви даруєте в день народження моєї тверезості. Це багато значить для мене. И привіт усім моїм братам і сестрам, що разом зі мною йдуть цим шляхом", — написав Роб Хелфорд.

Приклад Хелфорда став натхненням і для інших музикантів, які намагаються зав'язати із алкоголем та наркотиками. Зокрема вокаліст Five Finger Death Punch Айвен Муді публічно згадував ім'я вокаліста Judas Priest серед тих, хто допомагає йому у власній боротьбі із залежністю.

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Цьогоріч легендарний гурт Judas Priest святкуватиме своє 50-річчя. 8 червня 2020 року королі хеві-металу виступлять у Києві. Мотоцикли, піротехніка та зрив даху під Painkiller і You've Got Another Thing Comin' — все це є невід'ємними атрибутами справжнього рок-шоу. І звичайно, найвинятковіший вокал в історії хеві-металу, що належить лідеру Judas Priest Робу Хелфорду.

Квитки на Judas Priest в Палаці Спорту доступні онлайн на Concert.ua.