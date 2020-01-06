Як і де святкувати Різдво у Києві: програма

На Контрактовій — Хода звіздарів, на Софійській — ялинка та концерт, у “Пирогово” та “Київській русі” — вертепи та колядки.

Вже завтра, 7-го січня, Київ святкуватиме Різдво. Ми зібрали для вас головні київські локації, де можна подивитись на святковий вертеп, скуштувати смачну кутю, навчитись співати колядки та весело провести час з родиною та друзями.

Софійська і Контрактова площі

Вартість: безкоштовно.

Традиційно тут пройде Хода звіздарів. Після цього на Контрактовій площі триватимуть святкові народні гуляння, а на Софійській площі відбудеться різдвяний концерт:

15:00 Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль "Калина"

16:40 Київський академічний театр Українського фольклору "Берегиня"

17:40 Веселі Вуйки

18:40 Folky Funky

19:40 СКАЙ

21:00 DJ

Пам'ятайте, що на Софійській площі стоїть головна ялинка країни і працює святковий ярмарок. Крім того, площею курсує дитячий потяг. А ось на Контрактовій площі окрім ярмарку можна ще й покататись на ковзанах чи великому оглядовому колесі.

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До уваги водіїв: 7 січня із 12:00 до 17:00 заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку).

До уваги пасажирів метро: 7 січня можливе короткочасне обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену "Золоті ворота". У цей час усі ескалатори працюватимуть на підйом. Окрім того, можливе обмеження чи закриття на вхід станцій метро "Хрещатик", "Контрактова площа", "Поштова площа" і "Майдан Незалежності".

Національний музей архітектури та побуту України "Пирогово"

Вартість: від 15 грн, діти до 7 років — безкоштовно.

Тут традиційно пануватиме атмосфера українського Різдва — з різдвяними зірками, колядками, вертепом та щедрівками. Святкування почнеться зі служби у церкві. З 13:00 по музейних вулицях пройдуть колядники. Після чого гостей на Співочому полі чекають різноманітні народні забави: змагання на колоді, катання на конях, перетягування канату, міряння силою та інші конкурси.

Парк "Київська Русь"

Вартість: від 80 грн.

Спеціально до свят у парку "КиЇвська Русь" підготували особливу програму "Різдво у Древньому Києві". 7 січня тут пройде різдвяний вертеп, після якого усі охочі зможуть взяти участь у майстер-класі зі співу колядок. Крім того, ви зможете погуляти постійними експозиціями парку, подивитись на історичні костюми, пофотографуватися з казковими героями і взяти участь у святкових розіграшах призів.