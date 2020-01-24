Як купувати квитки дешевше? Розповідає Concert.ua

Найбільший квитковий оператор в Україні – Concert.ua – знає, коли краще купувати квитки, і розкаже про це, не розкриваючи комерційних таємниць ;) Нижче кілька порад, які допоможуть заощадити і не перейматися через солдаут.

Старт продажу

Деякі організатори анонсують концерт заздалегідь. Так у фанів артиста є час, щоб підготуватися до найважливішого моменту – старту продажу квитків.

Справа в тому, що на старті ціна на квитки найнижча. Потім вона може зростати по мірі наближення до події, а у випадку з фестивалями – з кожним оголошеним хедлайнером.

Купувати одразу не тільки вигідно, але й надійно: на початку продажу можна обрати найкращі місця і бути впевненим, що потрапиш на подію. Адже на концерти популярних виконавців часто бувають солдаути.

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Знижки

Окей, старт продажу пропустили – що робити? Шукати знижки та розіграші квитків у соціальних мережах.

Напередодні великих свят на Concert.ua можна знайти знижки на концерти, фестивалі, вистави та дитячі шоу. Виступи топових виконавців теж потрапляють до списку акційних подій.

На черзі День Закоханих та 8 березня. Підписуйтесь!

Розіграші та конкурси

У Facebook та Instagram проводяться розіграші квитків: один репост, кілька коментарів з відміченими друзями – і шанси потрапити на подію разом збільшуються.

Concert.ua робить анонси та повідомляє про старти продажу в Telegram-каналі, на сторінці у Facebook, в Instagram та за допомогою email-розсилки. Форма підписки є на сайті.