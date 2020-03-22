Як не зійти з розуму в ізоляції: майстер-клас від співачки Poppy у новому відео Sit/Stay

Замкнений простір і самоконтроль - американська співачка випустила найактуальніший кліп сьогодення.

Американська співачка Poppy презентувала нове відео на пісню Sit/Stay з останнього студійного альбому I Disagree, що вийшов на початку цього року. За сюжетом, співачка знаходиться у замкненому просторі, схожому на палату психіатричної лікарні, і намагається не зійти з розуму. Режисером відео стала сама Poppy.

Дивитись відео Poppy – Sit/Stay:

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Poppy – раніше That Poppy — американська поп-співачка та авторка. Свою кар’єру розпочала з каверів пісень інших виконавців, які викладала на YouTube-канал. П’ять років тому випустила дебютний авторський сингл Lowlife, ще через два роки світ побачив і перший альбом Poppy.Computer. Третій студійний альбом I Disagree вийшов у січні цього року.

Цього літа, у саме 16 липня, Poppy вперше виступить в Україні. Співачка вийде на сцену фестивалю UPark 2020 у один день із британським рок-дуетом Royal Blood та каліфорнійським поп-панк гуртом The Regrettes. Квитки у продажу на Concert.ua.