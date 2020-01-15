Європейців будуть знайомити з національною кухнею, музикою та артом

10 травня в Амстердамі (Нідерланди) відбудеться фестиваль української культури Ukrajina. Організатори події — Український інститут та фундація View on the East.

У рамках фестивалю європейців будуть знайомити з сучасною культурою України: мистецтвом, музикою, документальним кіно та кухнею. Зокрема у Нідерландах виступить потужний музичний десант: alyona alyona, Yuko, Latexfauna, Саша Буль, The Unsleeping, Cape Cod, Postman, Love’n’Joy, Straytones, 5 Vymir, Lucas Bird та Kurs Valüt. Вартість квитків — 19-24 євро.

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У той час, як умовний хедлайнер alyona alyona вже частіше виступає за кордоном, аніж на бітьківщині, для більшості молодих музикантів фестиваль стане чи не першим закордонним майданчиком у кар'єрі.

"Це наглость називаться самою наркоманською групою, якшо ніразу не виступав в Амстердамі! Ми ісправим цю грубу ошибку. І ми, канєшно ж, туда поїдем іграть нашу монотонну заунилу музику, танцювать під неї і чуть-чуть кутіть", — жартує у своєму дусі гурт Latexfauna.

До речі, щоб побачити цей дрім-поп колектив не потрібно летіти в Амстердам — 27 березня Latexfauna грають в HC Hall у Києві. Квитки у продажу на Concert.ua.