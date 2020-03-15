Yungblud зіграє онлайн-концерт на знак протесту проти коронавірусу

Музикант заявив, що жодна епідемія не здатна розлучити його із фанами – і пообіцяв влаштувати справжнє божевілля у прямому ефірі.

Британський сонграйтер, хіп-хоп та рок виконавець Yungblud не дозволить епідемії коронавірусу встати між ним і його прихильниками. Музикант повідомив про намір влаштувати онлайн-концерт, аби не наражати на небезпеку здоров’я фанів, але при цьому влаштувати шалену вечірку у кращих традиціях живих виступів рок-зірки. Тож занотуйте – понеділок, 16 березня, 16:00 за київським часом на офіційному YouTube-каналі Yungblud. Спеціальні гості – Machine Gun Kelly, Bella Thorne та Oliver Tree.

Це час для наших сердець бути разом, тому що ми збираємось перемогти це лайно разом,

– звернувся Yungblud до прихильників.

Справа в тому, що як і більшість музикантів, Yungblud був змушений перенести свої живі виступи, що мали відбутись протягом найближчого місяця, через пандемію коронавірусу в світі. Проте музикант заявив, що шоу має продовжуватись – навіть якщо для цього йому доведеться телепортуватись у чиюсь кімнату.

Знали? У Києві вперше виступить Yungblud

У той самий час українські прихильники 22-річної зірки можуть не хвилюватись – карантин зовсім скоро скінчиться і Yungblud обов’язково вперше приїде до нас, аби виступити на фестивалі Atlas Weekend. Квитки та абонементи на фестиваль можна придбати на Concert.ua.