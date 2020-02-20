Запальна Масляна на ВДНГ: безкоштовний концерт, народні забави та млинці

Як і завжди перед Великим постом, вже через тиждень ми будемо відзначати Масляну. Традиційно це свято супроводжується народними забавами та спалюванням опудала Зими. А ще – млинцями, що символізують Сонце. У народі говорять: чим більше млинців на Масляну, тим більше щастя в будинку навесні.

Коли: 29 лютого – 1 березня

Де: ВДНГ (пр-т. Академіка Глушкова, 1)

Розваги

До Масляної ВДНГ прикрасять снопами сіна, солом'яними фігурами тварин і різнокольоровими стрічками. У самому центрі головної площі встановлять п'ятиметрове опудало – символ Зими, що йде. Тут же можна буде зробити селфі з веселими ходулістами в яскравих костюмах і на тлі тематичних фотозон.

Для найменших гостей обладнують лабіринт із соломи, а для гостей старшого віку – зону українських забав. У другій абсолютно безкоштовно можна буде позмагатися в перетягуванні каната, взяти участь в боях мішками і постаратися перемогти "крижаний стовп", забравшись за який, можна отримати один з цінних подарунків, закріплених вгорі.

Традиційні масові забави на ВДНГ

І пам’ятайте: після Масляної зимові локації ВДНГ перестають працювати, тож не втратьте останньої можливості відвідати Замок крижаних скульптур та покататись на ковзанці й тюбінгових гірках. А ще не забувайте про постійні розваги: контактний зоопарк, павільйон з тропічними метеликами, мотузковий парк, екстремальні атракціони і сферичний кінотеатр.

Безкоштовний концерт

Слухати популярних українських артистів на Масляних вихідних на ВДНГ вже стало приємною традицією, і цей рік не стане винятком. Гостями музичного свята в 2020 році будуть:

29 лютого – Артур Боссо, GROSU, Олег Кензов і Оля Цибульська.

1 березня – Гайтана, Павло Зібров, групи AVIATOR та ТІК.

Початок концертів о 16:00.

Афіша святкових концертів

В інший час на сцені ВДНГ: виступи фольклорних колективів, етно-рок гурту DrymbaDaDzyga, цікаві вікторини та розіграші подарунків. Барвистим завершенням свята увечері 1 березня стане вогняне шоу та урочисте спалення опудала Зими.

Млинці

Ну яка Масляна без млинців? Їх на фудкорті ВДНГ готуватимуть всі вихідні. Начинки – найрізноманітніші: м'ясні, рибні, сирні та фруктові. Для гурманів будуть млинці з баварськими сосисками, червоною ікрою і зеленню. Для дітей – з додаванням меду, горіхів і солодких топінгів. А крім цього: панкейкі, оладки, вафлі, великий вибір страв на грилі, узбецький плов, яблука в карамелі та інші традиційні ярмаркові частування.