Zaxidfest 2020 оголосив дати проведення та заінтригував першим учасником — відео

Локація незмінна — село Родатичі під Львовом, дати проведення припадають на День Конституції України.

Коли: 26-29 червня 2020 року

Де: с. Родатичі, Львівська область

Фестиваль ЗАХІД опублікував минулорічне афтермуві, офіційно оголосив дати проведення та затізерив першого учасника. Отже, цьогоріч Zaxidfest триватиме чотири дні — 26-29 червня. Локація не змінилась — с. Родатичі (40 км від Львова).

Інтрига, хто ж саме виступить на фестивалі, зберігається. Проте відомо, що це буде американський гурт, що раніше ніколи не виступав в Україні.

“Анонс анонсу! Ми також з нетерпінням чекаємо на перші анонси як і ви всі. Декілька фактів про гурт: з США, назва, як в відомого світового бестселлера, ніколи не були в Україні”, — повідомили представники фестивалю.

Zaxidfest – один із найстаріших фестивалів незалежної України. Це класичний опен-ейр із наметовим містечком у лісу біля ставків та безліччю додаткових активностей на свіжому повітрі. Лайнап фестивалю поєднує безліч стилів та музичних напрямків — за більш ніж десятиліття існування на Zaxidfest виступали як хеві-металісти, так і хіп-хоп та поп-артисти. Минулого року у лайнапі відзначились Apocalyptica, Gogol Bordello, Noize MC, Ляпис 98, Один в каное, O.Torvald, Alyona.Alyona, Vivienne Mort та інші артисти.