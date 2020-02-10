Знижки до Дня Закоханих від Concert.ua

Протягом кількох днів у вас є унікальна можливість купити зі знижкою квиток на концерт улюбленого артиста або ж зробити омріяний подарунок близькій людині.

До Дня Закоханих Concert.ua підготував спеціальні святкові знижки на близько 200 подій. Придбати акційні квитки можна до 15 лютого включно. До речі, зі знижкою можна придбати квитки не лише на концерти, але й в театр, на вечірки, фестивалі та гумористичні шоу. Повний перелік заходів ви маєте змогу побачити за посиланням:

Акційні події можна відфільтрувати за містом, датою, стилем та майданчиком. І так, знижки поширюються не лише на київські заходи, але й на популярні івенти у Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі та інших містах.

Київ:

Одеса:

Львів:

Тож прямо зараз обирайте події, аби не тільки побачити улюбленого артиста, але й класно провести час з близькими. А якщо ви все ще не вирішили, який саме презент зробити коханій людині до Дня Святого Валентина, квитки на концерт чи до театру - чудовий варіант. А ще краще – подарунковий сертифікат на будь-яку суму. Так дорога вам людина зможе самостійно обрати бажану подію. До того ж сертифікат дійсний протягом року. Тим паче, що подарувати його, як і квитки, можна у фірмовому червоному конверті.

Придбати квитки чи подарунковий сертифікат ви можете у будь-який зручний для вас спосіб: купити на сайті, оформити замовлення телефоном або звернутись до одного з квиткових офісів у вашому місті. За іншими акціями та анонсами Concert.ua можна слідкувати в Telegram-каналі, на сторінці у Facebook, в Instagram та за допомогою email-розсилки. Форма підписки є на сайті.