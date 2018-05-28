Літо в Києві: афіша подій, які не можна пропустити

Куди піти у Києві влітку? Адже це, безумовно, пора крутих концертів та фестивалів. І ці три місяці в Києві будуть особливо насиченими – Deep Purple, Imagine Dragons, "Океан Ельзи" та ще багато-багато інших! 10 найкращий літній подій у Києві, які не можна пропустити, – далі в матеріалі.

Цього літа нарешті до України завітають Imagine Dragons, квитки на їхній концерт розлітались за лічені хвилини після старту продажу! Важко навіть уявити наскільки масштабним буде цей концерт. До того ж, у червні до Києві завітає легендарний гурт "Deep Purple". Не виключено, що буде останній концерт в Україні взагалі. По ці та інші події – читайте далі.

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Афіша подій у Києві на літо 2018

Deep Purple

Палац спорту

6 червня, 20:00

Вартість: 1300-4500 гривень/придбати квитки



Концерт Deep Purple у Києві відбудеться 6 червня

Чи не найголовніше прощальне турне 2018 року – "The Long Goodbye Tour" гурту "Deep Purple". У рамах якого команда у своєму золотому складі вирушає до України. На концерті резиденти "Зали слави рок-н-ролу" представлять свою двадцяту за рахунком платівку "InFinite" та найкраще з дискографії. За таким сценарієм в Україні гурт і планує прощатися зі своєю роботою на сцені.

Franz Ferdinand

Арт-завод "Платформа"

13 червня, 20:00

Вартість: 1290-2490 гривень/придбати квитки



Концерт Franz Ferdinand у Києві відбудеться 13 червня

Перший та єдиний концерт "Franz Ferdinand" у Києві має задати вірний ритм вашому літу. У живому виконанні їх танцювальний інді-рок підриває з перших треків, а далі відбувається те, що краще один раз побачити на власні очі. На концерті гурт презентує нову платівку "Always Ascending", яка одразу ж після релізу стала предметом теплих відгуків видань "MOJO" та "NME".

Друга Ріка

Зелений театр

14 червня, 20:00

Вартість: 350-690 гривень/придбати квитки



Концерт гурту "Друга ріка" у Києві відбудеться 14 червня

Під кінець 2017 року "Друга Ріка" випустила платівку, назва якої "Піраміда". Новий студійник – це особисті історії Валерія Харчишина, покладені на фірмове поп-рок звучання гурту, який за 22 роки на сцені вже став, без перебільшень, культовим. За півроку після релізу альбому треки "Секрет" і "Ти є я" лунали чи не з усіх радіостанціях країни, а пісня "Доки я не пішов" стала офіційним саундтреком стрічки "Легенда Карпат". Тепер же час почути усі треки з нового альбому – 14 червня, Друга Ріка, концерт на підтримку альбому "Піраміда".

Фестиваль Belive

НСК "Олімпійський"

21-24 червня, 16:00

Вартість: 1550-1750 гривень/придбати квитки



Фестиваль Belive у Києві відбудеться 21-24 травня

Новий фестиваль у Києві, який з першого ж анонсу викликав бурхливу реакцію у соціальних мереж. На сьогодні у лайн-апі події: Jamiroquai, Everything Everything, HURTS та ще кілька десятків українських артистів. Проте організатори обіцяють навіть більше – на чотири дні трасформувати "Олімпійський" у арену для стріт-спорту, арту та вуличної їжі.

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UPark Festival 2018

Стадіон "Динамо"

25-26 липня, 16:00

Вартість: 2699-4700 гривень/придбати квитки



Gorillaz у Києві виступлять в рамках UPark Festiva

UPark Festival повертається, і цей камбек справді гучний. Два дні, і лише найкращі імена світовою музичної індустрії, серед яких: Gorillaz, Massive Attack, Young Fathers, Bonobo, Tove Lo та Kaleо. Від України – ONUKA та YOUKO. Усі – з гарячими хітами та новим матеріалом прямісінько у центрі літнього Києва.

Die Antwoord

Stereo Plaza

6 серпня, 20:00

Вартість: 1599-3000 гривень/придбати квитки



Концерт Die Antwoord у Києві відбудеться 6 серпня

Одні з головних музичних фріків планети Земля їдуть в Україну. До Києва "Die Antwoord" везуть нові треки зі свого четвертого студійника "The Book of Zef", реліз якого заплановано на другу половину 2018 року. А ще свої вибухові хіти, які цілком і повністю перевернули уяву про те, яким може бути хіп-хоп сучасного світу.

Океан Ельзи

НСК "Олімпійський"

24 серпня, 20:00

Вартість: 550-950 гривень/придбати квитки



Концерт гурту "Океан Ельзи" у Києві відбудеться 24 серпня

Про своє бажання відсвяткувати День Незалежності на найбільшій арені столиці "Океан Ельзи" заявили ще минулого року. Тоді вони закінчили півторарічний тур на підтримку альбому "Без меж", і взяли концертну перерву. Окрім релізу синглу "Без тебе" за рік новин від гурту не було, тому є велика ймовірність, що вже 24 серпня почуємо не тільки хіти, а й щось цілком нове.

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Brave! Factory Festival 2018

Завод "Метробуд"

24-26 серпня, 20:00

Вартість: від 750 гривень/придбати квитки



Brave! Factory Festival 2018 у Києві відбудеться 24-26 серпня

У Києві відбудеться вже вдруге фестиваль на межі музики та арту – Brave! Factory. Музична складова, як і минулого року, навряд чи зможе конкурувати з іншими столичними фестами. Як і раніше, у лайн-апі представники електронної сцени США та Європи: Apollonia, DJ Stingray 313, лайви Floating Points та Hidden Orchestra. Згодом перелік музикантів має має тільки поповнюватись, а поки що є змога придбати квитки за зниженими цінами.

SHAME

Зелений театр

28 серпня, 19:00

Вартість: 499-999 гривень/придбати квитки



Концерт гурту SHAME у Києві відбудеться 28 серпня

Британська рада в Україні продовжує знайомити українську аудиторію з новітньою музикою Туманного Альбіону. Услід за "Everything Everything", Ghostpoet до нас їдуть "SHAME". Лондонці, які своїм пост-панк поставили на вуха усі британські ЗМІ. Їх 12-трековий дебютник вийшов на початку 2018 року, одразу ж отримав схвальні відгуки від NME та посів перше місце у релізів на вінілі.

Imagine Dragons

НСК "Олімпійський"

31 серпня, 20:00

Вартість: 1049-1549 гривень/придбати квитки



Концерт Imagine Dragons в Києві відбудеться 31 серпня

Перший концерт "Imagine Dragons" в Києві став знаковим з перших хвилин продажу квитків. Ще не одне музичне шоу в історії незалежної України не розпродавалося так швидко, і на це є свої причини. З 2008 року і по сьогодні гурт безупинно видає хіти, які очолюють перші сходинки чартів навколо світу. Про їх шоу позитивно відгукуються топові музичні видання світу, а кількість музичних нагород гурту росте з кожним днем. До нас гурт зазирне у рамках світового туру на підтримку "Evolve", до якої увійшли стадіонні хіти "Believer" та "Thunder".

Нехай ваше літо буде яскравим та насиченим лише позитивними емоціями!