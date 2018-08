Фестивалі, концерти і шоу: найкращі події осені у Києві

Не варто засмучуватися через те, що закінчується улюблене літо. Адже восени на нас чекають безліч цікавих та захопливих заходів, які варто відвідати. Читайте далі афішу подій на осінь у Києві.

Афіша подій на осінь у Києві

Танці з зірками

2, 9, 16, 23, 30 вересня

7, 14, 21, 28 жовтня

4, 11, 18 листопада

ВДНГ

Вартість: 800 – 2000 грн / Купити квиток

Читайте також: "Танці з зірками 2018" 1 випуск: якими сюрпризами відзначилась прем'єра шоу

Популярне шоу телеканалу 1 + 1 повертається. Цього разу на паркеті зустрінуться зіркові пари, серед яких: зірка шоу "Холостяк", бізнесмен Іраклій Макацарії і фіналістка проекту "Танцюють всі" Яна Заєць; зірка проекту "Орел і Решка" Леся Нікітюк і дворазовий чемпіон України зі спортивно-бальних танців Максим Єжов; молода співачка Мішель Андраде і срібний призер минулого року Євген Кот; фітнес-тренер Аніта Луценко та танцюрист Олександр Прохоров; солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська і переможець минулого сезону Ігор Кузьменко; українська телеведуча Маша Єфросиніна та віце-чемпіон світу в латиноамериканській програмі Максим Леонов.

Мільйони українців спостерігатимуть за танцювальним батлом пар біля телеекранів, а найзатятіші вболівальники зможуть приєднатися до зйомки телепроекту. За традицією, що склалася, телеканал зробить прямі ефіри відкритими для всіх бажаючих, хто придбає квиток.

Танці з зірками 5 сезон: відео

Живі Динозаври

2 вересня – 15 жовтня

ВДНГ

Вартість: 300 – 500 грн / Купити квиток

З 2 вересня біля павільйону №1 на ВДНГ стартує виставка "Живі Динозаври" – найбільш природна репродукція гігантських мешканців нашої планети часів мезозойської ери. Тисячі дітей по всьому світі обожнюють цих доісторичних істот: купують книжки про них, іграшки, грають у комп’ютерні ігри. А з вересня київські прихильники велетнів ще зможуть подивитися на доісторичних рептилій у повний зріст і навіть покататися верхи на них! Кожний малюк зможе ще й розмалювати динозавра у спеціальній зоні хенд-мейду. Виставка "Живі Динозаври" працюватиме майже два місяці у парковій зоні ВДНГ. 24 експонати виконані в реальному розмірі, мають відповідну своїм видам забарвлення, текстуру, видають звуки й навіть рухаються! Відвідувачі зможуть не тільки на власні очі побачити доісторичних рептилій, що ожили, а й дізнатися подробиці їхнього існування – при кожному експонати є детальний опис.

Виставка "Живі Динозаври"

Кураж Базар

8 – 9 вересня

ВДНГ

Квитки на вході

Цього року Кураж Базар і онлайн-магазин Yakaboo об'єдналися, щоб створити унікальний формат благодійного заходу – Літературний Кураж Базар, який відбудеться 8-9 вересня. Відкриття Літературного Кураж Базару збігається з переїздом барахолки на нову локацію – ВДНГ, 19 павільйон. Лейтмотивом цього Куражу стане меседж – книги для всіх. Як завжди, не обійдеться і без розважальної складової – свої пісні заспіває співачка Луна, а вірші прочитає Іван Дорн.

Кураж Базар

Everlast

9 вересня

Зелений Театр

Вартість: 750 грн / Купити квиток

Учасник відомих на весь світ House Of Pain і La Coka Nostra, володар Grammy за спільну композицію з Santana "Put Your Lights On", автор кількох золотих й платинових альбомів у черговий раз повертається до Києва з сольним концертом.

Покинувши House of Pain на піку популярності колективу Everlast зумів створити власний музичний стиль, що складається з блюзу, фолку, кантрі і репу. Оригінальні гітарні партії і глибокі соціальні тексти швидко зробили Everlast зіркою. У Києві музикант відзначає 20-й день народження своєї платинової пластинки "Whitey Ford Sings the Blues".

Santana – Put Your Lights On ft. Everlast: відео

Сергій Жадан. Презентація збірки "Антена"

14 вересня

Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України

Вартість: 220-500 грн / Купити квиток

"Антена" – це 80 нових віршів Сергія Жадана, що зібрано під однією обкладинкою. Біблійні цитати й газетна хроніка, інтимний щоденник і церковні проповіді. За допомогою рим і ритмів "Антена" дає можливість приймати зміни й порухи в довколишньому повітрі, допомагає налаштуватись на радіочастоту, що надає віри й любові. 14 вересня в Київському будинку офіцерів Сергій Жадан особисто презентує "Антену" своїм київським шанувальникам.

Сергій Жадан "Доки тебе стереже твоя спрага": відео

Perturbator

19 вересня

'Atlas

Вартість: 659 грн / Купити квиток

Син відомого музичного критика, один із найзліших електронщиків епохи, творець жорсткого кібер-панку і, як він сам себе називає, – людина-синтезатор.

Музика Perturbator футуристична, похмура і дуже атмосферна. Свій музичний шлях творець проекту Джеймс Кент починав в жанрі метал, і це відчувається практично у всіх електронних треках, які робить музикант зараз. Під час концерту на сцені ви побачите лише дві особи – самого Джеймса за синтезатором і ударника, але повірте – стільки нищівної саунду, можна отримати мало на яких виступах.

Perturbator – The Uncanny Valley: відео

СегодняНочью

23 вересня

Docker Pub

Вартість: 250 – 3150 грн / Купити квитки

Свобода – їх друге ім'я, імпровізація – стиль життя, а музика – сенс існування. Історія гурту почалася в 2001 році. І з того часу любов цих хлопців до музики та їх здатність з кожним разом все цікавіше переосмислювати британський рок тільки посилюється.

СегодняНочью – Между роскошью и тоской: відео

BAROMETER 2018

28-30 вересня

КВЦ Парковий

Вартість 200-1200 грн / Купити квиток

У минулому році BAROMETER за три дні зібрав в КВЦ "Парковий", мабуть, усіх, хто має відношення до барної культури: від прихильників коктейлів до легендарних гуру і зірок барного світу. Головне барне шоу країни відвідали 15 000 гостей, які випили 35 000 коктейлів і прослухали близько 57 лекцій. Цього року масштаби шоу не менш вражаючі, всі, хто прийшов зможуть відвідати в одному місці бари з Нью-Йорка, Парижа, Осло, Тель-Авіва, Алмати, Мінська, Києва, Львова, Харкова, Черкас, Чернівців. У тому числі бари зі списку топ-50 кращих в світі.

BAROMETER

OldCarLand

28-30 вересня

ВДНГ

Вартість 120 грн / Купити квиток

Щорічний найбільший фестиваль ретро-машин в Україні відбудеться вже у 9 раз. Найдорожчі авто світового бомонду, американські muscle car, машини-переможці світових ралі та навіть колишні автівки президентів будуть представлені у одній експозиції. Усього ви побачите понад 1000 раритетних авто. Для шанувальники раритетних машин OldCarLand – гарна нагода зустріти однодумців та обговорити з ними усі новини та найцікавіші історії зі світу авто, а для усіх інших – ідеальний захід для відпочинку всією родиною та у дружньому колі. Крім виставки унікальних автомобілів на OldCarLand працюватимуть ресторанні зони, розважальні дитячі сектори та виступатимуть музичні гурти.

Фестиваль ретро-машин

The Maneken

29 вересня

Caribbean Club

Вартість: 350-650 грн / Купити квитки

The Maneken виповнюється десять років. Відсвяткувати свій День Народження гурт планує на сцені зі спеціальною програмою. До неї увійдуть треки з усіх п'яти альбомів, створених автором проекту Євгеном Філатовим за 10 років. За цей час з небаченою раніше в українській музиці граціозністю музикант приміряв на свій проект маски в стилі поп, фанк та інді-рок. І тим самим трек за треком створив проект, за яким можна сьогодні вивчати історію нової хвилі української музики.

The Maneken – Keep Moving On: відео

Музична Платформа

2 жовтня

Національний палац мистецтв України

Вартість: 180 - 2400 грн / Купити квитки

Шанувальники української поп-музики напевно чекають на цей концерт. Ще б пак, "Музична платформа" – це практично одноденний фестиваль під час якого на одній сцені зустрінуться всі представники музичного телеефіру країни. Олег Винник, Сергій Бабкін, Олександр Пономарьов, Оля Полякова, Арсен Мірзоян, Alekseev, Неангели і багато інших.

Олег Винник – Як жити без тебе: відео

Ken Hensley

2 жовтня

Будинок культури НТУУ КПІ

Вартість: 290 - 690 грн / Купити квиток

Відмінна новина, якої напевно будуть раді українські шанувальники класичної рок-музики. Засновник і автор світових хітів URIAH HEEP Кен Хенслі відвідає 8 міст України, щоб представити тут свій новий альбом "Rare & Timeless" та головні хіти URIAH HEEP в супроводі струнного оркестру. "Rare & Timeless" (Рідкісне та вічне) – нова антологія, зібрана під керівництвом самого Кена. Підбираючи матеріал для диска, музикант подбав не тільки про фанатів гурту і свого класичного сольного матеріалу, а й записав дві нові пісні та навіть ексклюзивно перезаписав дещо з старенького.

Ken Hensley – Romance: відео

ionnalee (iamamiwhoami)

12 жовтня

BelEtage

Вартість: 799 - 2499 грн / Купити квиток

Після торішнього виступу з Röyksopp до Києва повертається Йонна Лі. 12 жовтня в клубі Bel étage вона презентує альбом свого однойменного проекту ionnalee і кращі треки з дискографії iamamiwhoami. Тур на підтримку нового релізу – це перші повноцінні гастролі дівчата з 2013-го. Примітно те, що саме фани відправили Йонну колесити по світу з концертами. Одночасно з виходом свого альбому Йонна запустила кампанію на Kickstarter зі збору коштів для старту концертної діяльності. Усього п'ять днів – і необхідна сума в кишені співачки. Попереду – концерти в Британії, США, Бразилії та Україні.

ionnalee – GONE: відео

Слава рейву – Vitаlic та Oliver Huntemann

19 жовтня

Secret Place

Вартість: 499 грн / Купити квиток

Незважаючи на закони і вмовляння, ми створюємо собі кумирів. Наодинці з собою ми тішимося всім, що вони роблять, та й ними самими. Ми молимося, коли того ніхто не чує, щоб зустріч з ними відбулася, як можна швидше. І коли ми себе знаходимо поруч, дивлячись їм в очі з несамовитою щирістю, провалюємось у німу безодню.

Канон рейв-культури налічує чимало книг. І кожна з них розповідає нам про своїх кумирів. 19 жовтня ми почуємо тих, хто зіграв на сторінках цих книг головні ролі. І в їхній музиці будуть всі 20 років рейву.

Vitalic – Waiting For The Stars ft. David Shaw And The Beat: відео

The HARDKISS

19 жовтня

Палац Спорту

Вартість: 500 – 2200 грн / Купити квиток

Третій студійний альбом The HARDKISS "Залізна ластівка" вийде вже у вересні, а 19-го жовтня гурт представить його на ексклюзивному концерті в київському Палаці спорту. "Ми так любимо поєднувати непоєднуване. У текстах і заголовках ми намагаємося шукати такі образи, які б говорили самі за себе, – розповідає фронтвумен гурту Юлія Саніна. – "Залізна ластівка" – це і жива істота, птиця, і космічний корабель, який тримає чіткий курс. Легкість і свободу ми поєднали зі сміливістю і силою".

THE HARDKISS – Мелодія: відео

Дискотека 80-х (СС Сatch, Bad Boys Blue, Joy, Lian Ross)

27 жовтня

Палац спорту

Вартість: 750 – 3150 грн / Купити квиток

Поп-легенди золотої епохи диско проведуть тригодинний танцювально-музичний марафон в головному палаці Києва. Фестиваль "Дискотека 80-х" збере ностальгують фанатів жанру "євро-денс". На відвідувачів чекає захоплююче шоу, що гармонійно об'єднало ритми 80-х, ефектні постановки і сучасну сценографію. Машина часу запуститься в точності за розкладом.

CC Catch – Cause You Are Young: відео

Birkin Gainsbourg The Symphonic

5 листопада

Міжнародний центр культури і мистецтв

Вартість: 390 - 2990 грн / Купити квиток

Читайте також: Джейн Біркін приїде з концертом до Києва

Джейн Біркін була третьою дружиною легендарного Сержа Генсбура. Їх зворушливе знайомство і любов з першого погляду відкрила для популярної актриси двері у музичний світ, а закоханий в неї композитор продовжував писати пісні спеціально під її крихкий голос. "Birkin / Gainsbourg: Le Symphonique" – це музична історія великого кохання, написана від першої особи, і 5 листопада у киян і гостей столиці буде унікальна можливість почути її вживу зі сцени.

Jane Birkin & Serge Gainsbourg – 69 année érotique: відео

SLADE

6 листопада

Міжнародний центр культури і мистецтв

Вартість: 350 - 2000 грн / Купити квиток

Гурт Slade було утворено в 1966 році, а вже до початку 70-х Slade встигли завоювати репутацію одного з найкращих концертних колективів країни. У 1971 році їх сингл "Coz I Luv You" став хітом номер один. У період з 1971 по 1976 роки Slade видали 17 синглів, що увійшли до "двадцятки" британського хіт-параду. Таким чином музиканти стали першими, кому вдалося хоч якось наблизитися до рекорду The Beatles, що видали 22 хіт-синглів поспіль. Усі випущені за цей час альбоми також мали успіх у хіт-параді Великобританії, а три з них зуміли дістатися в ньому першого місця. Сингли та альбоми Slade не зникали з хіт-парадів до кінця 80-х. І ось уже в листопаді у Києва буде шанс почути ці легендарні пісні.

Slade – Far Far Away: відео

Сансара

9 листопада

Центр Культури та Мистецтв НАУ

Вартість: 200 - 950 грн / Купити квиток

"Сансара" – один з головних гуртів Єкатеринбургу. Гурт обрав стиль інді-рок, але це не заважає їм експериментувати з різними напрямками. Основним автором усіх пісень є фронтмен Олександр Гагарін. Переломним етапом для музикантів став вихід шостого студійного альбому "Пожежі", який музиканти виклали на офіційному сайті для вільного скачування. За короткий термін платівку скачали більше 20 000 разів, що стало великою несподіванкою навіть для самих артистів. З тих пір "Сансара" став однією з найбільш незалежних рок-гуртів на території Росії. Музиканти пішли шляхом інтернет-релізів своїх платівок, що, разом з тим, не виключає випуск CD-альбомів. Також гурт співпрацює з іншими відомими музикантами. Зокрема, Іллею Лагутенком з "Мумій Троль".

Сансара – Облака: відео



ДахаБраха

10 листопада

Національний палац мистецтв України

Вартість: 390 - 1950 грн / Купити квиток

У середині 2000-х в київському театрі "Дах" зібралися перспективні музиканти, які любили фольклор і не боялися експериментувати з його звучанням. Спершу вони супроводжували музикою деякі спектаклі, але вже за кілька років зайнялися повноцінною концертною діяльністю. З тих пір гурт "ДахаБраха" видала шість альбомів і об'їздила пів світу. Тріумфальне повернення в Україну відбудеться 10 листопада у Національному палаці мистецтв "Україна".

DakhaBrakha – Monakh: відео



Jah Khalib

15 листопада

Палац спорту

Вартість: 450 - 3000 грн / Купити квиток

Його порівнюють з канадської хіп-хоп зіркою Дрейком, і такі порівняння тільки позитивно відбиваються на творчості казахського репера Бахтіяра Мамедова (для шанувальників – просто Баха). Він говорить зі слухачем на зрозумілій мові і розповідає ті ж історії, що і всі музиканти, але робить це настільки легко і невимушено, що неможливо не влитися в цей вайб, який розгойдується.

Jah Khalib – Медина: відео

Нерви

15 листопада

'Atlas

Вартість: 400 - 749 грн / Купити квиток

Гурт "Нерви" везе до Києва свій п'ятий студійний альбом "Найдорожчий". Платівка складається з двох частин: перша вийшла в травні минулого року, друга – у грудні. Музикантів не було в Києві три роки, але цього разу вони обіцяють надолужити згаяний час! За дві години концерту ви почуєте старі добрі хіти – "Кава – мій друг", "Ворони", "Батареї" та інші, а також нові пісні з альбому "Найдорожчий".

Нервы – Вороны: відео



Пошлая Молли

17 листопада

Stereo Plaza

Вартість: 499 – 1499 грн / Купити квиток

Володарі премії для молодих музикантів Jagermeister Music Awards 2017 у номінації "Рок-артист року", кумири молоді та представники мем-попа – гурт "Пошлая Молли" відвертий та не визнає цензури. Дебютний альбом з провокаційною назвою "8 способів як кинути дрочити" в лічені дні зробив хлопців зірками соцмереж, а ще через рік вони почали збирати на своїх концертах найбільші зали країни.

Пошлая Молли – Любимая песня твоей сестры: відео

Stone Sour

18 листопада

Stereo Plaza

Вартість: 1499 - 3259 грн / Купити квиток

Справжні фанати знають, до того як стати відомим у складі Slipknot, Корі Тейлор і барабанщик Джоел Екман грали в метал-гурті Stone Sour. Кілька років проект був заморожений, але з успіхом дебютного альбому Slipknot і збільшеним уваги до їх творчості Stone Sour також воскресли. Сьогодні у дискографії гурту вже шість альбомів, з яких перші два стали золотими та платиновими у США. У рамках туру на підтримку останнього релізу "Hydrograd" гурт зіграє і в Києві.

Stone Sour – Knievel Has Landed: відео

DZIDZIO

20 листопада

Київський Палац Спорту

Вартість: 390 – 1190 грн / Купити квиток

Успіх повнометражного фільму "DZIDZIO Контрабас", що зібрав рекордний для українського прокату бокс-офіс у 22 мільйони гривень, і який за весь період прокату подивилося 308 000 глядачів, гурт DZIDZIO вирішив закріпити всеукраїнським концертним туром. Спеціально для цього концерту музиканти підготували оригінальні постановки з використанням сучасних технологій. Гурт обіцяє, що глядачі зможуть не лише почути і побачити шоу, а й будуть відчувати свою участь в ньому. На концерті DZIDZIO презентують новий альбом "Super-Puper".

DZIDZIO – Вихідний: відео

Kadebostany

22 листопада

'Atlas

Вартість: 600 - 1500 грн / Купити квиток

Kadebostany часті гості в Києві, цього разу вони приїдуть в рамках світового турне на підтримку свого альбому "Monumental" 2017 року. Крім нових пісень в концерті обов'язково прозвучать хіти, які зробили Kadebostany відомими – "Crazy in Love" (кавер-версія пісні Бейонсе) і "Castle in the Snow", у кліпі на який зараз 21 мільйон переглядів на YouTube.

Kadebostany – Castle in the Snow: відео

Open Kids

24 листопада

Stereo Plaza

Вартість: 300 - 2499 грн / Купити квиток

Епоха бойз-бендів канула в Лету – Джастін Тімберлейк і Роббі Вільямс подорослішали, зайнялися сольними проектами, а на слуху залишилися тільки азіатські k-pop колективи і One Direction. Open Kids – це українська відповідь індустрії, гурт з молодих дівчат, об'єднаних однією мрією і метою. Відомий молодіжний балет Open Crew відповідає за всю хореографію і танці на сцені, а сам виступ Open Kids приваблює не тільки якісним звуком, але і приємною оку картинкою.