Афіша подій на серпень у Києві: незабутні концерти ОЕ, Die Antwoord та Imagine Dragons

Діставшись останньої третини літа, бажання взяти все від теплої пори року нагадує про себе сильно, як ніколи. Ми розуміємо, наскільки важливо наповнитись найкращими враженнями до того, як з дерев облетить листя, а ночі стануть довгими і холодними. Саме тому ми підготували для вас афішу подій серпня в Києві, котрі не залишать сумнівів у тому, що літо не було згаяне дарма.

Афіша подій у Києві на серпень 2018 року

Музика небесних сфер: "Містерія звуку"

Планетарій

4 серпня, 19:30

Вартість квитків: 200-350 грн. / придбати квитки

Питання про те, як саме виник Всесвіт і досі залишається відкритим. Почути, побачити і відчути те, як це могло статись — мрія мільйонів людей по всій планеті. Киянам та гостям столиці випала щаслива нагода хоч трохи наблизитись до цього дива, адже 4 серпня під куполом Київського планетарію з первинної тиші й темряви народяться музика та світло. Різноманіття етнічних інструментів з усіх куточків світу об’єднають своє звучання у мелодії світотворення, у музиці небесних сфер. Поринувши в цей звук, ви побачите, як під величним куполом народжуються зірки, танцюючи серед вічності. Це неодмінно варто відчути і зберегти у свої пам’яті надовго. Ласкаво просимо!

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Музика небесних сфер: "Містерія звуку"

Die Antwoord

Stereo Plaza

6 серпня, 20:00

Вартість квитків: 1599-3000 грн. / придбати квитки

Серед багатьох закордонних зірок, що вирішили навідати українських шанувальників цього літа, на них мабуть чекали найдовше. Божевільні Die Antwoord влаштують справжній вибух нестримних емоцій у столичній Stereo Plaza. Гурт з Кейптауну вже давно здобув славу найепатажнішого явища сучасної музики, підкоривши серця по всій планеті. Проігнорувати цю подію майже неможливо, бо кожен живий виступ цих фріків є незабутнім, і шанс відчути цей унікальний драйв — своєрідне меломанське диво.

Die Antwoord

Double Comedy Show

Caribbean Club

14 серпня, 20:00

Вартість квитків: 250-750 грн. / придбати квитки

Літня спека поволі полишає столицю, але ввечері 14 серпня у Caribbean Club на вас чекає ЖАРА — саме таку назву має нова програма талановитих і запальних коміків з Double Comedy Show. І йдеться не про температуру повітря, а про найвищий градус гумору та веселощів, спогади про які зігріватимуть вас навіть взимку. Артисти, що давно довели своє вміння підривати вщент заповнені зали сміхом, подарують столичній публіці заряд нових жартів на всі найактуальніші теми. Вечір обіцяє бути надзвичайно приємним, невимушеним, а разом із тим яскравим і неординарним. Приходьте сміятись від душі разом із Double Comedy Show o 20:00.

Double Comedy Show

TOM SODA "Акустика" просто неба

Just in Space

16 серпня, 19:30

Вартість квитків: 300 грн. / придбати квитки

Пропонуємо зустріти один із серпневих зорепадів на даху креативного простору Just in Space разом із молодим українським виконавцем TOM SODA. Талановитий творець нової української музики, що вперше зустрінеться із київською публікою, заспіває свої пісні, щоб говорити до слухачів про найголовніше почуття, що живе в серці кожної людини. "Акустика" має стати відвертим і щирим втіленням того, якою може бути любов — солодка чуттєвість іспанської гітари, таємнича глибина фортепіано і гіпнотичні ритми кахону, мабуть так звучить справжня любов.

"Білі Ночі"

Арт-завод "Платформа"

17-18 серпня

Вартість квитків: 400-549 грн. / придбати квитки

Три роки поспіль двічі на рік Арт-завод "Платформа" приймає у себе грандіозну вечірку "Білі Ночі", яка щоразу набуває нових вражаючих масштабів. Цього разу на 5 танцмайданчиках для гостей дійства гратимуть понад 100 артистів різних напрямків, створюючи цілісну і багатогранну картину музичного свята у сяйві неймовірних світлових інсталяцій. На території буде облаштовано зони для відпочинку, а пригощати гостей будуть кулінари з Ulichnaya Eda. Якщо ви хочете, щоб серпень відзначився грандіозною подією, що примусить вас танцювати так, ніби це останнє літо на Землі, вам сюди. Приходьте, щоб розпалити "ніч яскравішу за день"!

Вечірка "Білі Ночі"

Kiasmos

Зелений Театр

18 серпня, 20:00

Вартість квитків: 750 грн. / придбати квитки

Витончена неокласика, містичний ембіент і рухлива електроніка, що переплелись, утворивши одне ціле, донесуть до втомленого спекою Києва прохолоду ісландських фіордів, адже до столиці вперше завітають медитативні Kiasmos. Їх творчість втілює в собі гармонію, що виникла від поєднання протилежних бачень двох творців. Оулавюр Арнальдс — є тонким і чуттєвим романтиком звуку, що зачаровує слухача космічним спокоєм своєї музики, в той час як його партнер Янус Расмуссен вплітає в тканину їх творів щось містичне, потужне й невпинне, як рух Всесвіту. Дует має на рік в середньому близько 10 виступів, тож можливість почути цих майстерних артистів в Україні є дійсно унікальною, і втрачати її не варто.

Kiasmos

UNITED PEOPLE, Magic of Ethno Songs: A Capella

Caribbean Club

24 серпня, 19:00

Вартість квитків: 150-650 грн. / придбати квитки

United People — унікальний вокальний проект, що поєднує у своїй творчості джаз і фанк, соул та r’n’b. І роблять це дівчата тільки за допомогою своїх надзвичайних голосів, імітуючи звучання різних музичних інструментів. До Дня Незалежності вони приготували спеціальну програму народних пісень, відкривши своїм співом щось нове у віковій народній спадщині. Захват від здібностей виконавець триватиме ще довго після концерту, тож поспішайте прикрасити свято неповторними враженнями.

UNITED PEOPLE, Magic of Ethno Songs: A Capella

Океан Ельзи

НСК "Олімпійський"

24 серпня, 20:00

Вартість квитків: 550-950 грн. / придбати квитки

Найпопулярніший рок-гурт України повертається після майже річної перерви у виступах на Батьківщині. Відігравши концерти у понад 30 країнах, "Океани" вийдуть на сцену НСК "Олімпійський", щоб привітати українців із Днем Незалежності. Концерти в цей день вже стали доброю традицією для ОЕ та їх шанувальників, і цьогоріч Вакарчук і компанія знову відзначатимуть свято разом з усією Україною, не обіцяючи "нічого, крім музики".

Океан Ельзи

Shame

Зелений Театр

28 серпня, 19:00

Вартість квитків: 499-999 грн. / придбати квитки

Selector Live — серія концертів, яку організовує Британська рада в Україні, запрошуючи на головні концертні майданчики Києва найактуальніших сучасних британських виконавців. Цього разу до Києва завітає молодий гурт Shame, які півроку тому випустили дебютний альбом, і вже здобули неофіційне звання рятівників панк-року. На сцені Зеленого Театру 28 серпня о 19:00 банда презентує свій перший реліз "Songs of Praise". Виконавці спробують довести столичній публіці, що пост-панк живий і здатен вражати, що, з огляду на їх стрімкий злет, звучить переконливо. Зустрічайте молодих бунтарів з Туманного Альбіону заради хорошої музики і внутрішньої свободи.

Shame

Imagine Dragons

НСК "Олімпійський"

31 серпня, 20:00

Вартість: 1049-1549 гривень/придбати квитки

Перший концерт "Imagine Dragons" в Києві став знаковим з перших хвилин продажу квитків. Ще не одне музичне шоу в історії незалежної України не розпродавалося так швидко, і на це є свої причини. З 2008 року і по сьогодні гурт безупинно видає хіти, які очолюють перші сходинки чартів навколо світу. Про їх шоу позитивно відгукуються топові музичні видання світу, а кількість музичних нагород гурту росте з кожним днем. До нас гурт зазирне у рамках світового туру на підтримку "Evolve", до якої увійшли стадіонні хіти "Believer" та "Thunder".

Imagine Dragons

Літо на ВДНГ

Вхід вільний

Сезон відпусток минає, і для багатьох мешканців столиці серпень може стати лише спекотним місяцем напередодні осені. Проте Літо на ВДНГ, протягом усіх трьох його місяців, кличе в гості, щоб подарувати якомога більше сонячних вражень всім, хто завітає на цей поклик. Величезна територія експоцентру надає безліч можливостей цікавого відпочинку на свіжому повітрі, при цьому без потреби їхати з міста, або витрачати багато грошей. Тут люди будь-якого віку зможуть знайти заняття до душі, і по-справжньому насолодитись усіма перевагами теплої пори року. Тому хапайте рідних і близьких, та поспішайте святкувати літо разом із ВДНГ!

Літо на ВДНГ