Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 25-27 травня

Куди піти у Києві на вихідних 18-20 травня? Для жителів та гостей столиці – варіантів більше, ніж достатньо. Адже саме цих вихідних можливо поєднати джаз і природу, посміятися досхочу та влаштувати сімейний відпочинок на природі.

Останні вихідні травня у Києві будуть неймовірно насиченими. 27 травня святкують День Києва, окрім того, в цей же день відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА, а ще 27 травня відзначається християнське свято Трійця, з нагоди якого понеділок, 28 травня, також буде вихідним днем. Тому заходи до Дня народження столиці розтягнуться на всі вихідні 26-28 травня.

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Тож використайте ці вихідні по максимуму!

Афіша подій у Києві на 25-27 травня

Відкриття сезону Botanica Jazz

Ботанічний сад ім. Миколи Гришка

24-25 травня, 19:00

Вартість: 400 грн./придбати квитки



Botanica Jazz у Києві відбудеться 24-25 травня

Ні для кого не є секретом, що інструментальна музика надихає та лікує душевні рани. Якщо ви маєте потребу в яскравих емоціях та відчуваєте нестачу культурного відпочинку в житті, то зверніть увагу на серію джазових концертів Botanica Jazz! Тим більше, що відкриття нового сезону відбудеться в особливому місці, неподалік від центру міста – у національному ботанічному саду ім. Миколи Гришка, також відомого як "Сад Ліан".

Особлива програма першого вечора присвячена володареві легендарного оксамитового голосу Френку Сінатрі! Балади великого джазмена виконає вокаліст Роман Руссу, відомий багатьом за участю в проекті "Голос" та квінтет віртуозного піаніста Іллі Єресько.

ЛІГА СМІХУ 2018 – П'ятий етап

МЦКМ

25 травня, 19:00

Вартість: 450 грн./придбати квитки



Ліга сміху "П'ятий етап" у Києві відбудеться 25 травня

Відомий шоумен і телеведучий Володимир Зеленський, спільно зі студією "95 Квартал", вже четвертий рік поспіль надають шанс молодим комікам продемонструвати своє почуття гумору та розсмішити всю країну! Четвертий чемпіонат України з гумору стартував в Одесі, а 25 травня в Києві пройде п'ятий етап конкурсу, під час якого зоряний склад журі відбере найсмішніших конкурсантів для участі в фіналі.

Хочете зарядитися гарним настроєм, посміятися від душі та провести вихідний вечір в атмосфері відчайдушної комедії? Приходьте в п`ятницю до Міжнародного центру культури та мистецтв!

T-Fest

Stereo Plaza

25 травня, 20:00

Вартість: 500-2200 грн./придбати квитки



Концерт T-Fest у Києві відбудеться 25 травня

Після випуску дебютного альбому "0372" молодий реп-виконавець з Чернівців T-Fest миттєво став новою молодою зіркою російськомовного хіп-хопу, а продовження, яке вийшло минулої осені, альбом "Молодість '97" тільки закріпив за ним статус перспективного артиста. Сьогодні він може похвалитися контрактом з популярною студією "Gazgolder", спільним треком з Скріптонітом та армією шанувальників, сумарна кількість яких у соціальних мережах наближається до мільйона людей. При цьому репер ще жодного разу не приїжджав з концертами до Києва, так що перший сольний виступ 25 травня в Stereo Plaza дійсно можна назвати довгоочікуваним!

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Big Family Fest

Співоче поле

26 травня, 10:00

Вартість: 299 грн./придбати квитки



Big Family Fest у Києві відбудеться 26 травня

Провести час зі своїми близькими та отримати масу вражень пропонує масштабний фестиваль просто неба Big Family Fest. За музичний супровід відповідають відомі радіоведучі, творчі майстер-класи та спортивні змагання розбавлять вихідні активним відпочинком, а виступи таких експертів як Леся Нікитюк та Дмитро Карпачов будуть цікаві та корисні кожній родині. Завершить насичений фестивальний день трансляція фіналу Ліги Чемпіонів на найбільшому майданчику Києва! Приходьте 26 травня на Співоче поле та виходьте за рамки ледачих вихідних!

NEW CARS FEST 2018

ВДНГ

26-27 травня, з 10:00

Вартість: 100-200 грн./придбати квитки



NEW CARS FEST 2018 у Києві відбудеться 26-27 травня

New Cars Fest – головна подія для автомобілістів України, яка, втім, не залишить байдужим і пішоходів, для яких в програмі фестивалю знайдеться достатньо розваг: фудкорти, фотозоні, дитячі розваги, дрифт-таксі та перегляд на великому екрані Гран-прі "Формули 1"! Крім того, всі охочі зможуть взяти участь у тест-драйві понад двох десятків нових автомобілів, або подивитися на переможців всеукраїнського конкурсу "Авто року 2018".

Приходьте на New Cars Fest великою дружною компанією або всією сім'єю, щоб провести вихідні цікаво, весело та повчально!

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2Cellos

Палац Україна

27 травня, 19:00

Вартість: 1650-5900 грн./придбати квитки



Концерт 2Cellos у Києві відбудеться 27 травня

Як захопити ринок поп-музики за допомогою двох віолончелей? Перед дуетом 2Cellos стояла амбіційна задача, але музиканти з нею впоралися завдяки віртуозній техніці та потужним живим виступам. Більш того, 2Cellos знищили бар'єр між різними музичними стилями, поєднуючи на одній сцені музику Вівальді та люті гітарні соло AC/DC або Iron Maiden.

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Сер Елтон Джон був настільки вражений їх виступом, що зізнався в інтерв'ю: "Ідіть та подивіться на них наживо, тому що це дійсно дивовижно! Не можу пригадати, чи бачив я щось настільки захоплююче з моменту, коли Джимі Гендрікс повернувся на сцену в 60-ті роки ". Найбільш ураганний інструментальний дует сучасності виступить 27 травня в Палаці Україна.

Бажаємо вам гарних вихідних!