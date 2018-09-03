Афіша подій на вересень у Києві: концерти, фестивалі та вечірки

Ось і настала осіння пора, але це зовсім не означає, що веселощів має стати менше. Пропонуємо вашій увазі перелік найцікавіших подій вересня, серед яких неодмінно найдеться щось, що продовжить потік щасливих вражень літа. Попереду на українську столицю чекає багато концертів, фестивалів та вечірок, тому поспішайте обирати щось до душі. Читайте далі, куди піти у вересні у Києві.

Афіша подій у Києві на вересень 2018 року



Виставка "Живі Динозаври"

ВДНГ

2 вересня - 15 жовтня

Вартість квитків: 30-500 грн

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Не має значення, скільки вам років – побачити динозавра мріють всі! Маємо щасливу нагодою втілити мрію, адже на ВДНГ буде зібрано 24 фігури динозаврів у натуральну величину, з урахуванням їх забарвлення та текстури! Більше того, експонати виставки "Живі Динозаври" не тільки виглядають точнісінько як справжні, вони ще й рухаються та видають звуки притаманні цим прадавнім рептиліям. Виставка, яку побачив весь світ, з 2 вересня відкрита для українських відвідувачів, тож поспішайте на зустріч із Юрським періодом!

Виставка "Живі Динозаври"

Maria Kolesnikova Quartet

Caribbean Club

6 вересня, 20:00

Вартість квитків: 100-350 грн

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Музика в стилі джаз ніби створена для того, щоб бути саундтреком для такої прекрасної пори року, як осінь. 6 вересня на сцені столичного Caribbean Club чарівна Марія Колєснікова зі своїм квартетом подарують гостям неповторну атмосферу фортепіанного джазу. Талановита молода артистка виконує джазові стандарти в манері, притаманній відомій канадській співачці Дайані Кролл, зачаровуючи мелодійністю та пластичністю свого співу.

Viva Espana. Piano Flamenco Band

Caribbean Club

8 вересня, 19:00

Вартість квитків: 150-650 грн

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У рамках циклу концертів "Viva Espana" у Caribbean Club Concert Hall відбудеться концерт гурту Piano Flamenco Band, який донесе до українських слухачів запальні ритми далекої Іспанії, а колектив майстерних танцівниць познайомить гостей вечора з цим пристрасним танцем. Не дивлячись на те, що фламенко є беззаперечним символом Іспанії, на Піренейський півострів воно дісталось із Індії разом з циганами, явивши собою вибуховий мікс культур. Запрошуємо всіх небайдужих на зустріч із живим вогнем, що живе у звуках цієї музики та рухах цього танцю.

Viva Espana

Брати Гадюкіни

Docker Pub

8 вересня, 21:00

Вартість квитків: 175-2450 грн

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Діди українського року "Брати Гадюкіни" вийдуть на сцену Docker Pub, щоб виконати для своїх шанувальників старі хіти, які кожен знає напам’ять, та дещо з нових пісень гурту. "Брати Гадюкіни" свого часу стали справжнім символом епохи, символом поколінням української молоді, що поспішала попрощатись із радянським минулим, щоб створювати нове, яскраве та веселе майбутнє без обмежень та цензури. Саме з них починалась незалежна українська музика.

"Брати Гадюкіни"

Кураж Базар

8-9 вересня

ВДНГ

Цієї осені Кураж Базар змінює місце своєї дислокації, переїжджаючи з Арт-заводу Платформа на ВДНГ. Літературний Кураж Базар, що відбудеться 8 та 9 вересня, змінить формат барахолки, перетворивши захід на книжковий ринок, де буде представлено літературу у вигляді аудіокниг, паперовому та електронному форматах. Відбудуться також презентації нових книг, лекції та літературні читання. Музична складова свята буде присвячена темам джазу та класичної музики, що протягом двох днів звучатимуть з головної сцени. Метою заходу є збір коштів для Золотоніської музичної школи, що постраждала від пожежі, а також на придбання фортепіано для 9-річної незрячої дівчинки-самородка зі Львова.

Кураж Базар

Руки’в Брюки

Caribbean Club

9 вересня, 19:00

Вартість квитків: 180-480 грн

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Протягом 11 років творчого шляху гурт "Руки’в Брюки" довів свій статус головного рок’н’ролл-бенду країни, створюючи стильну та драйвову музику. На концерті 9 вересня буде зіграно головні хіти з 5 попередніх альбомів, а також виконано нові пісні. Родзинкою вечора стане яскравий танцювальний перформанс від балету Shiny Stockings. Їх концерт — це завжди весела та запальна подія, що не може залишити байдужим нікого, нікому не даючи встояти на місці.

"Руки’в Брюки"

Everlast

Зелений Театр

9 вересня, 19:00

Вартість квитків: 750 грн

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Ерік Френсіс Шроді, більш відомий як Everlast, учасник легендарних House of Pain i La Coca Nostra, знову виступить у Києві. Цікавість цього артиста обумовлена тим, що він є творцем нового стилю, створеного на перетині таких жанрів як блюз, фолк, кантрі та реп. Артист відзначився також співпрацею з багатьма зірковими виконавцями від Limp Bizkit до Мадонни. У Києві відзначатиметься 20-річчя другого сольного альбому Everlast "Whitey Ford Sings the Blues", який став визначним для репера, і, звичайно, шанувальники матимуть змогу почути багато нових його пісень. До зустрічі у Caribbean Club.

Everlast

Сергій Жадан, Антена

Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України

14 вересня, 19:00

Вартість квитків: 220-500 грн

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Найвідоміший український поет сучасності, Сергій Жадан, випустив нову збірку поезій, і 14 вересня на сцені Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України презентує її київській публіці. "Антена" — це 80 віршів, що описують і розкривають світобудову, палко молячись про долю людства, і водночас холодно та відсторонено занотовуючи реалії епохи. Автор, що за життя був визнаний класиком української літератури, славиться не тільки майстерністю написання своїх творів, але й унікальною манерою їх живого донесення, тому подібні виступи завжди є особливою подією вартою уваги.

Сергій Жадан

Barometer: International Bar Show 2018

КВЦ Парковий

28-30 вересня, 12:00

Вартість квитків: 200-1400 грн

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Довгоочікуваний міжнародний фестиваль барної культури Barometer пройде в кінці вересня на території КВЦ Парковий. Вас чекають кращі алкогольні коктейлі, створені спеціально для заходу, розмаїття закусок і, найкорисніше, численні лекції, майстер-класи та виступи спікерів, які поділяться секретом успіху і надихнуть на думки про власний бізнес. Barometer триватиме три дні, з 28 по 30 вересня – купуйте квитки і не запізнюйтесь на відкриття!

Фестиваль барної культури Barometer

OldCarLand

ВДНГ

28-30 вересня

Вартість квитків: 120 грн

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Протягом трьох днів на ВДНГ буде зібрано цілу епоху машинобудування! Виставка OldCarLand, що відбудеться вже вдев’яте, це величезний зліт вінтажних транспортних засобів, багато з яких збереглися в єдиному екземплярі. Найстаршим машинам фестивалю вже понад 80 років, при цьому деякі з них дістануться заходу своїм ходом. Під час фестивалю окремою подією стануть перегони ралійних ретро-автомобілів. Скористайтесь унікальною можливістю доторкнутись до історії, на власні очі побачивши моторний транспорт на всьому шляху від його народження і до сьогодення.

Виставка OldCarLand

The Maneken

Caribbean Club

29 вересня, 19:00

Вартість квитків: від 450 грн

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Гурт The Maneken, який за словами його фронтмена Євгена Філатова, подарував українській музиці свободу, космополітичність та впізнаваність на світовій сцені, святкує 10 день народження. До ювілею артисти підготували особливу програму, до якої увійшли пісні з усіх попередніх альбомів колективу, таким чином ілюструючи весь шлях експериментів зі стилями та творчих трансформацій, що сталися з гуртом за цей час. Про The Maneken можна сміливо стверджувати – вони оригінальні, талановиті та яскраві. Вони – символ нової хвилі української музики.

The Maneken