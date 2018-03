Куди піти у Києві 8-11 березня: афіша цікавих подій

На початку весни українцям дуже пощастило – 8 березня припадає на четвер, а отже відпочивати ми будемо 8, 9, 10 та 11 березня. Довгі вихідні у березні – шанс побачити щось нове, не використовуючи відпустку.

Щоб цей святковий уїк-енд та 8 березня в Україні ви не провели вдома перед екранами телевізора, ми зібрали для вас добірку найцікавіших подій, що відбудуться у Києві в ці дні.

Афіша подій у Києві 8-11 березня

БАЛЕТ СУХІШВІЛІ

7-11 березня, 19:00

Національний палац мистецтв Україна , вул. В. Васильківська, 103

Вартість: 350 – 1750 грн/придбати квитки



Афіша на 8 березня у Києві: Балет Сушіхвілі

Станьте свідками того, що вже оцінили в багатьох країнах Європи та навіть у США! Захопливі танцювальні постановки, театралізовані вистави, що розповідають про давні традиції різних народностей Грузії та жива музика – все це об’єднав у собі дивовижний світ ансамблю "Сухішвілі". Балет був заснований Ніною Рамішвілі і Іллею Сухішвілі у 1945 році. І з того самого часу він вважається найкращим і найвідомішим танцювальним колективом Грузії. Ансамбль складається зі ста найкращих танцюристів, повноцінного оркестру і понад двох тисяч народних костюмів ручної роботи.

ТЕАТР ТІНЕЙ "TEULIS"

8 березня, 13:00/16:00/19:00

Національна музична академія України імені Петра Чайковського

Вартість: 190 – 650 грн/придбати квитки



Афіша на 8 березня у Києві: Театр тіней "Teulis"

8 березня в Національній музичній академії імені П.І. Чайковського відбудеться прем’єра нового шоу театру тіней Teulis – "Твоя тінь". Нова історія розповість про головних героїв, які мріють зняти фільм. Вони подорожують спогадами, закохуються, сваряться й знову об’єднуються – все заради того, щоб втілити свою мрію у життя. Також на глядачів шоу чекають найкращі номери і виступи з уже відомих перформансів "Володарі тіней" та "Вічна історія", що будуть подані у новому форматі – вперше організатори додадуть до вистави взаємодію з глядачем, тож будь-яка людина в залі зможе взяти участь у шоу і вплинути на розвиток його подій!

ОЛЯ ПОЛЯКОВА

8 березня, 19:00

Freedom, вул. Кирилівська, 134

Вартість: 1200 – 3000 грн/придбати квитки



Афіша на 8 березня у Києві: Оля Полякова

8 березня у Freedom Event Hall супербілявка й власниця найдовших ніг України, Оля Полякова, дасть ексклюзивний святковий концерт, присвячений міжнародному жіночому дню. Шанувальники її творчості зможуть не тільки почути найпопулярніші хіти співачки, а ще й насолодитися новою оригінальною шоу-програмою. Полякова обіцяє підготувати для своїх улюблених слухачів багато сюрпризів, адже не даремно саме її вже багато років вважають співачкою, яка вміє епатувати та створювати справжнє музичне свято.

ДИКИЙ ТЕАТР: БУТИ ЗНИЗУ

8 березня, 17:00

Національний Центр Театрального Мистецтва ім. Леся Курбаса

Вартість: 150 – 200 грн/придбати квитки



Афіша на 8 березня у Києві: Дикий театр "Бути знизу"

Вистава "Бути знизу" – ще одна провокаційна історія сучасного та незалежного театру "Дикий театр". ЇЇ цілком присвячено жінкам: вона про те, що дратує, знецінює, пригнічує чи навпаки – радує, і найголовніше – про те, де місце жінки в цьому світі. Перед глядачами постане історія двох героїнь, Олі та Віри, які давно бажають позбутися самотності та розкрити свою жіночність. У якусь мить подруги знаходять вирішення проблеми – безкоштовні курси в агентстві, яке обіцяє їм розкрити усі секрети жіночого щастя. Але чи так це просто, як може здатися?

MGZAVREBI

9 березня, 19:00

Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41

Вартість: 490 – 1690 грн/придбати квитки



Афіша на 8-11 березня березня у Києві: Mgzavrebi

Улюбленці української публіки, гурт Mgzavrebi, 9 березня відвідають столицю з концертною програмою The Best Of, яка об’єднала у собі найкращі пісні гурту. Пізніше музиканти планують зібрати усі ці пісні у новий альбом Krebuli, назва якого з грузинського перекладається як "збірка". Гурт Mgzavrebi було засновано у 2006 році і він став відомим завдяки своїй щирості та особливій атмосфері на концертах. Музиканти з легкістю стирають будь-які бар’єри між собою та глядачами, що робить їх музику зрозумілою для кожного, навіть не дивлячись на те, що співає гурт переважно грузинською.

ALL STAR JAZZ. NAT KING COLE, NINA SIMONE

9 березня, 19:00

Будинок Архітектора

Вартість: 250 – 600 грн/придбати квитки



Афіша на 8-11 березня березня у Києві: All Star Jazz. Nat King Cole, Nina Simone

9 березня у стінах Будинку Архітектора пролунають найвідоміші композиції великих джазових співаків ХХ сторіччя — Нета Кінга Коула та Ніни Сімон. Джазовий секстет обіцяє подарувати гостям особливу програму та познайомити всіх зі світом джазу, адже творчість цих двох артистів має велике значення для історії музики. За вокал цього вечора відповідатимуть Анян Удогво і Кемі Оке, учасники музичного шоу "Голос Країни", які підкорили не тільки глядачів шоу, а й самих суддів. А акомпанувати їм будуть молодий і талановитий піаніст Павло Ігнатьєв, саксофоніст Андрій Чмут, бас-гітарист Джордж Івез та барабанник Тобі Фантонаде.

ВИСТАВА "ЛЕГЕНІ"

11 березня, 18:00

Новий драматичний театр на Печерську

Вартість: 120 грн/придбати квитки



Афіша на 8-11 березня березня у Києві: Вистава "Легені"

Вистава "Легені" – це історія сучасної молодої пари, яка прагне мати дитину, але ніяк не може на це наважитися. Він – музикант, вона – еколог. Кожен з них бажає й надалі займатися своєю улюбленою справою і лякається кардинальних змін у житті. Саме ця звичайна історія повинна змусити глядачів згадати про глобальні та важливі речі.

