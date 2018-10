Попри те, що природа навколо готується до зимового сну, останній місяць осені вражає своєю насиченістю. Листопад готує для української столиці справжній вибух неймовірних вражень. Читайте далі нашу афішу, куди піти у листопаді у Києві.

Афіша подій у Києві на листопад 2018 року

Freedom Jazz: Ду-Ду-Ду

Caribbean Club

1 листопада, 20:00

Вартість квитків: 390-1390 грн

Придбати квитки

Відомі на всю країну, чарівні дівчата з Freedom Jazz готуються потішити київських шанувальників новим музичним шоу з грайливою назвою "Ду-Ду-Ду". Під час шоу учасниці колективу обіцяють продемонструвати майстерне володіння різноманітними інструментами – в першу чергу, дудочками, на що вказує назва програми, а також вразити багатством та силою свого вокалу.

Читайте також: 10 фактів про Стінга, про які ви могли не знати

Freedom Jazz

Photo Kyiv Fair

Chicago Central House

2 листопада, 12:00

Вартість квитків: 100-200 грн

Придбати квитки

Починаючи з 2 листопада і протягом чотирьох днів у Києві відбуватиметься масштабний ярмарок Photo Kyiv Fair 2018. У рамках заходу можна буде побачити фотографії відомих фотохудожників з усього світу, стенди найвідоміших галерей, а також відвідати лекції та дискусії на тему фотомистецтва і його майбутнього в Україні. Головною метою заходу є популяризація та розвиток української фотографії, а також обмін досвідом із закордонними митцями та арт-менеджерами.

Photo Kyiv Fair 2018

Kyivstoner "Неизвестность"

Stereo Plaza

2 листопада, 20:00

Вартість квитків: 450-1800 грн

Придбати квитки

Скетч-комік, ведучий та колишній учасник проекту Гриби Kyivstoner готується виступити зі своїм сольним проектом "Неизвестность" на сцені Stereo Plaza. Про цього артиста є дуже багато думок у шанувальників хіп-хопу: хтось категорично не визнає його творчість серйозним явищем у реп-грі, хтось навпаки поважає за яскравий образ та сміливість у розвитку. Проте варто визнати – цей виконавець дійсно вміє працювати з публікою, а його неординарна харизма додає образу неповторного колориту.

PALINA / Рэспубліка Паліна

MEZZANINE

11 листопада, 20:00

Вартість квитків: 200 грн

Придбати квитки

До Києва із концертом завітає білоруська виконавиця, що створює неймовірно легку та чарівну музику. Пісні Рэспубліки Паліни сповнені найчуттєвішої романтики, що дарує атмосферу умиротворення та мрійництва. Це музика літніх призахідних прогулянок та ночей біля вогнища. В творах співачки можна знайти як спокійну радість, так і світлу меланхолію. Запрошуємо вас осіннього вечора завітати на цю затишну атмосферу, яка зігріє кожного.

Рэспубліка Паліна

STING & SHAGGY

Палац Спорту

14 листопада, 20:00

Вартість квитків: 1790-9900 грн

Придбати квитки

У рамках продовження свого європейського туру до української столиці завітають одразу два легендарні виконавці – Стінг та Шеггі. Вони планують подарувати київській публіці неймовірно драйвове шоу, де буде представлено пісні з альбому "44/876" (A & M / Interscope Records), а також найвідоміші хіти співака : Desert Rose, Shape of my heart, Every Breath You Take, Englishman In New York, Message In A Bottle, It Wasn’t Me, Mr. Boombastic і Angel.

Стінг та Шеггі

Пошлая Молли

Stereo Plaza

17 листопада, 19:00

Вартість квитків: 590-1599 грн

Придбати квитки

Гурт "Пошлая Молли" з’явився в 2016 році, одразу підкорив плеєри молоді. Вони вражають своєю провокаційністю та ненормативністю текстів, це видно навіть з назви дебютного альбому – "8 способів, як кинути дрочити". Тим не менш, вже за рік після створення, колектив отримав премію "Jagermeister Music Awards 2017" в номінації "Артист року". Фан-база молодих рокерів щодня зростає, і от 17 листопада вони вже вийдуть на сцену Stereo Plaza, щоб дати потужний концерт без жодної цензури.

Гурт "Пошлая Молли"

Stone Sour

Stereo Plaza

18 листопада, 19:00

Вартість квитків: 1499-5000 грн

Придбати квитки

Гурт Stone Sour – перший проект вокаліста Slipknot Корі Тейлора та барабанщика гурту Джоела Екмана. Довгий час діяльність гурту була призупинена, проте коли Slipknot набрали популярності, і для Stone Sour все також змінилося. Перші два альбоми гурту здобули золотий та платиновий статуси на батьківщині в США. Якщо Slipknot – це завжди музика болю та гніву, то Stone Sour вільніші у виборі тем та стилів. До Києва вони завітають зі своїм найсвіжішим альбомом Hydrograd.

Stone Sour

God Is An Astronaut

‘Atlas

21 листопада, 20:00

Вартість квитків: 780 грн

Придбати квитки

Відомий пост-рок гурт God Is An Astronaut готується презентувати в Києві свій новий альбом Epitaph. Музика ірландського колективу є експериментальною за визначенням пост-рок, але й власний підхід музикантів демонструє їх свободу у поєднанні окремих рис ембіенту, інструментального року та спейс-року. А також ще чогось, що не належить нашій планеті, що можна було підслухати тільки у космосі, і тільки безпосередньо від Бога, адже Він – космонавт.

God Is An Astronaut

ATL

Stereo Plaza

23 листопада, 19:00

Вартість квитків: 449-2499 грн

Придбати квитки

ATL везе до Києва свій новий альбом "Лімб". Нова платівка стала оновленим, вдосконаленим втіленням попередніх принципів роботи Сергія Круппова та команди ACIDHOUZE. Інтелектуальний реп, щоб зачіпає соціальні, глибоко філософські та навіть метафізичні теми, у поєднанні із якісно відпрацьованою танцювальною музикою, що надає шалений імпульс до руху – саме так можна описати творчість ATL, яка не стоїть на місці, набуваючи все нових форм та відтінків.

ATL

Denzel Curry

‘Atlas

24 листопада, 19:00

Вартість квитків: 690-1390 грн

Придбати квитки

До України їде представник "темного боку" хіп-хопу – нестримний та божевільний Дензел Карі. Його агресивна подача під потужний електронний біт та швидкий речитатив створюють неймовірний енергетичний заряд, який пробирає весь зал з голови до ніг. В Києві Дензел презентує свою нову платівку "TA1300". Перші два альбоми виконавця вийшли за межі уявлень про музичні жанри, отримавши схвальні відгуки критиків, та завоювавши безліч фанів для репера.

Denzel Curry