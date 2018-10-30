20:05
30 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і його олені. Рогозін подався в аграрію
      Вєсті Кремля
      20:55, 29 жовтня
      Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, сьогодні
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Куди піти у листопаді в Києві: події, які варто відвідати

      77 Читать новость на русском
      Афіша подій у Києві на листопад 2018 року
      Афіша подій у Києві на листопад 2018 року / 24 Канал

      Попри те, що природа навколо готується до зимового сну, останній місяць осені вражає своєю насиченістю. Листопад готує для української столиці справжній вибух неймовірних вражень. Читайте далі нашу афішу, куди піти у листопаді у Києві.

      Афіша подій у Києві на листопад 2018 року

      Freedom Jazz: Ду-Ду-Ду

      Caribbean Club

      1 листопада, 20:00

      Вартість квитків: 390-1390 грн

      Придбати квитки

      Відомі на всю країну, чарівні дівчата з Freedom Jazz готуються потішити київських шанувальників новим музичним шоу з грайливою назвою "Ду-Ду-Ду". Під час шоу учасниці колективу обіцяють продемонструвати майстерне володіння різноманітними інструментами – в першу чергу, дудочками, на що вказує назва програми, а також вразити багатством та силою свого вокалу.

      Читайте також: 10 фактів про Стінга, про які ви могли не знати

      Freedom Jazz

      Photo Kyiv Fair

      Chicago Central House

      2 листопада, 12:00

      Вартість квитків: 100-200 грн

      Придбати квитки

      Починаючи з 2 листопада і протягом чотирьох днів у Києві відбуватиметься масштабний ярмарок Photo Kyiv Fair 2018. У рамках заходу можна буде побачити фотографії відомих фотохудожників з усього світу, стенди найвідоміших галерей, а також відвідати лекції та дискусії на тему фотомистецтва і його майбутнього в Україні. Головною метою заходу є популяризація та розвиток української фотографії, а також обмін досвідом із закордонними митцями та арт-менеджерами.

      Photo Kyiv Fair 2018

      Kyivstoner "Неизвестность"

      Stereo Plaza

      2 листопада, 20:00

      Вартість квитків: 450-1800 грн

      Придбати квитки

      Скетч-комік, ведучий та колишній учасник проекту Гриби Kyivstoner готується виступити зі своїм сольним проектом "Неизвестность" на сцені Stereo Plaza. Про цього артиста є дуже багато думок у шанувальників хіп-хопу: хтось категорично не визнає його творчість серйозним явищем у реп-грі, хтось навпаки поважає за яскравий образ та сміливість у розвитку. Проте варто визнати – цей виконавець дійсно вміє працювати з публікою, а його неординарна харизма додає образу неповторного колориту.

      PALINA / Рэспубліка Паліна

      MEZZANINE

      11 листопада, 20:00

      Вартість квитків: 200 грн

      Придбати квитки

      До Києва із концертом завітає білоруська виконавиця, що створює неймовірно легку та чарівну музику. Пісні Рэспубліки Паліни сповнені найчуттєвішої романтики, що дарує атмосферу умиротворення та мрійництва. Це музика літніх призахідних прогулянок та ночей біля вогнища. В творах співачки можна знайти як спокійну радість, так і світлу меланхолію. Запрошуємо вас осіннього вечора завітати на цю затишну атмосферу, яка зігріє кожного.

      Рэспубліка Паліна

      STING & SHAGGY

      Палац Спорту

      14 листопада, 20:00

      Вартість квитків: 1790-9900 грн

      Придбати квитки

      У рамках продовження свого європейського туру до української столиці завітають одразу два легендарні виконавці – Стінг та Шеггі. Вони планують подарувати київській публіці неймовірно драйвове шоу, де буде представлено пісні з альбому "44/876" (A & M / Interscope Records), а також найвідоміші хіти співака : Desert Rose, Shape of my heart, Every Breath You Take, Englishman In New York, Message In A Bottle, It Wasn’t Me, Mr. Boombastic і Angel.

      Стінг та Шеггі

      Пошлая Молли

      Stereo Plaza

      17 листопада, 19:00

      Вартість квитків: 590-1599 грн

      Придбати квитки

      Гурт "Пошлая Молли" з’явився в 2016 році, одразу підкорив плеєри молоді. Вони вражають своєю провокаційністю та ненормативністю текстів, це видно навіть з назви дебютного альбому – "8 способів, як кинути дрочити". Тим не менш, вже за рік після створення, колектив отримав премію "Jagermeister Music Awards 2017" в номінації "Артист року". Фан-база молодих рокерів щодня зростає, і от 17 листопада вони вже вийдуть на сцену Stereo Plaza, щоб дати потужний концерт без жодної цензури.

      Гурт "Пошлая Молли"

      Stone Sour

      Stereo Plaza

      18 листопада, 19:00

      Вартість квитків: 1499-5000 грн

      Придбати квитки

      Гурт Stone Sour – перший проект вокаліста Slipknot Корі Тейлора та барабанщика гурту Джоела Екмана. Довгий час діяльність гурту була призупинена, проте коли Slipknot набрали популярності, і для Stone Sour все також змінилося. Перші два альбоми гурту здобули золотий та платиновий статуси на батьківщині в США. Якщо Slipknot – це завжди музика болю та гніву, то Stone Sour вільніші у виборі тем та стилів. До Києва вони завітають зі своїм найсвіжішим альбомом Hydrograd.

      Stone Sour

      God Is An Astronaut

      ‘Atlas

      21 листопада, 20:00

      Вартість квитків: 780 грн

      Придбати квитки

      Відомий пост-рок гурт God Is An Astronaut готується презентувати в Києві свій новий альбом Epitaph. Музика ірландського колективу є експериментальною за визначенням пост-рок, але й власний підхід музикантів демонструє їх свободу у поєднанні окремих рис ембіенту, інструментального року та спейс-року. А також ще чогось, що не належить нашій планеті, що можна було підслухати тільки у космосі, і тільки безпосередньо від Бога, адже Він – космонавт.

      God Is An Astronaut

      ATL

      Stereo Plaza

      23 листопада, 19:00

      Вартість квитків: 449-2499 грн

      Придбати квитки

      ATL везе до Києва свій новий альбом "Лімб". Нова платівка стала оновленим, вдосконаленим втіленням попередніх принципів роботи Сергія Круппова та команди ACIDHOUZE. Інтелектуальний реп, щоб зачіпає соціальні, глибоко філософські та навіть метафізичні теми, у поєднанні із якісно відпрацьованою танцювальною музикою, що надає шалений імпульс до руху – саме так можна описати творчість ATL, яка не стоїть на місці, набуваючи все нових форм та відтінків.

      ATL

      Denzel Curry

      ‘Atlas

      24 листопада, 19:00

      Вартість квитків: 690-1390 грн

      Придбати квитки

      До України їде представник "темного боку" хіп-хопу – нестримний та божевільний Дензел Карі. Його агресивна подача під потужний електронний біт та швидкий речитатив створюють неймовірний енергетичний заряд, який пробирає весь зал з голови до ніг. В Києві Дензел презентує свою нову платівку "TA1300". Перші два альбоми виконавця вийшли за межі уявлень про музичні жанри, отримавши схвальні відгуки критиків, та завоювавши безліч фанів для репера.

      Denzel Curry

      Теги: LifeStyle Новини України Новини Києва Музика Афіша Концерти Стінг
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Закон про ринки капіталу: кому і яку користь принесуть прозорі фінансові інструменти
      сьогодні , 20:01 Закон про ринки капіталу: кому і яку користь принесуть прозорі фінансові інструменти
      Яніна Ткачук
      Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування
      сьогодні , 19:02 Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування
      Наталія Лебідь
      Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      сьогодні , 19:00 Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      Злой Одессит
      Податки на закордонні посилки від 22 євро, або Як уряд провалив боротьбу з контрабандою
      сьогодні , 18:39 Податки на закордонні посилки від 22 євро, або Як уряд провалив боротьбу з контрабандою
      Фейк чи реальність: Росія хоче змінити русло Дніпра для забезпечення Криму водою?
      сьогодні , 18:04 Фейк чи реальність: Росія хоче змінити русло Дніпра для забезпечення Криму водою?
      Інна Жолобович
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Біля КМДА згорів намет з майном активістів
       21 лютого 2014 , 00:06
      В Україні масово святкують День захисника Вітчизни
       23 лютого 2012 , 22:44
      Питання виступів бразильця "Шахтаря" за збірну України вирішиться цього тижня
       27 лютого 2017 , 09:20
      Шахтар – Динамо: стали відомі стартові склади команд
       17 травня 2017 , 20:08
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук