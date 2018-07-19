Куди піти у Києві: афіша на 20-26 липня

Якщо ви з тих, хто ніяк не може визначитись із тим, чим зайняти себе цими вихідними, а вдома залишатись бажання немає – радимо ознайомитись з нашим переліком заходів цього тижня. Читайте далі афішу подій у Києві 20-26 липня.

Афіша подій у Києві на 20-26 липня

Джаз для дорослих з Олексієм Коганом

Caribbean Club

20 липня, 20:00

Вартість квитків: 180-850 грн. / придбати квитки

Уже не вперше на сцену Caribbean Club вийдуть неймовірні Jazz in Kiev Band із Олексієм Коганом у ролі бас-гітариста та ведучого. Проте кожна зустріч ансамблю із публікою на вечорах проекту "Джаз для дорослих" сповнена чогось нового і захоплюючого. Ці концерти не тільки тішать поціновувачів якісним джазом, але й допомагають поглибити розуміння цієї "музики не для всіх". На вас чекають: найвідоміші джазові композиції, душевна атмосфера, сповнена теплого спілкування між артистами та слухачами, а також багато історій про джаз і тих, хто його творить.

Читайте також: Zaxidfest 2018: розклад програми, учасники та квитки

Олексій Коган

Вечір пам’яті Володимира Висоцького

Центральний Будинок офіцерів Збройних Сил України

25 липня, 19:00

Вартість квитків: 200-600 грн. / придбати квитки

У 2018 році одному з геніїв ХХ століття, Володимиру Висоцькому, виповнилося б 80 років. У день його народження, 25 липня, величезна кількість митців об’єднають свої творчі зусилля, щоб вшанувати пам’ять поета та актора, який ще за життя здобув безсмертя. Артисти в супроводі оркестру виконуватимуть пісні та декламуватимуть вірші Висоцького. Особливо приємним вечір стане для тих, для кого творчість Володимира Семеновича є близькою, адже це буде не просто концертна програма, а живе спілкування та спільні співи улюблених пісень легендарного барда.

Вечір пам’яті Володимира Висоцького

UPark Festival

Стадіон "Динамо"

25-26 липня

Вартість квитків 1599-4700 грн. / придбати квитки

Гучна подія, про яку говорять геть усі. Один з наймасштабніших, з огляду на кількість зіркових виконавців, музичних фестивалів Європи. Досі не віриться, але протягом двох днів у Києві відіграють свої виступи такі зірки світової сцени як Gorillaz, Massive Attack, Kaleo, Bonobo, Tove Lo та багато інших. Серед українських учасників фестивалю — надзвичайні Onuka та Yuko. Це свято є безпрецедентним за розмахом для нашої країни, тому — не пропустіть!

UPark Festival

Агата Вільчик і Анна Мінакова

Caribbean Club

26 липня, 20:00

Вартість квитків: 220-400 грн. / придбати квитки

Півфіналістка проекту "Голос країни" Агата Вільчик разом із поетесою, музикантом та художницею Анною Мінаковою утворили дует заради створення власного стилю та звучання. Творчий процес, у якому готувалась їх дебютна концертна програма, був довгим, оскільки артисток об’єднало бажання створити щось витончене і неповторне. І це їм вдалося! Після першого ж виступу Агати та Анни із програмою "Из верхнего сада", що відбувся у Львові, публіка не хотіла відпускати співачок зі сцени. Подивимось, чи вдасться дівчатам вразити балувану київську публіку у Caribbean Club.

Агата Вільчик і Анна Мінакова

Літо на ВДНГ

Вхід вільний

Половина літа вже проминула, залишивши по собі спогади, а комусь і досі не вдалося вирватись із бетонних обіймів мегаполісу на свіже повітря, щоб провести час із родиною чи друзями. Але сумувати не варто! Саме для таких нещасливців, а також для всіх, кому хочеться брати від літньої пори більше позитивних вражень, ВДНГ і влаштувало свій літній парк розваг. На величезній території виставкового центру можна знайти цікаві локації, як для малих, так і для дорослих. Тут не сумуватимуть ані відчайдухи, спраглі екстремального та активного відпочинку, ані ті, хто шукає у затінку садів ВДНГ перш за все свіжого повітря і спокою.

Літо на ВДНГ