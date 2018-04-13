Афіша подій на травень у Києві: круті концерти та смачний фестиваль їжі й вина
Куди піти у травні у Києві? Однозначно на крутий концерт. Їх у травні буде багато і на будь-який смак – від MONATIKа до BØRNS. Окрім того, травень обіцяє бути дуже смачним, адже в столиці відбудуються фестивалі їжі, вина та пива! А таке пропустити точно не можна!
Афіша подій Києві на травень 2018 року
MONATIK
10 травня, 19:00
ТРЦ Термінал, Бровари, вул. Київська, 316
Вартість: 500 – 2500 грн./придбати квитки
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Концерт MONATIKа у Києві відбудеться 10 травня
Дмитро Монатік йшов до визнання не один рік, проте цей час не тільки загартував артиста, а й подарував його шанувальникам багато творчих вражень. Зірку Monatik було запалено на початку 2011, а у 2018 артист вже всюди! Тренер на вокальних проектах, герой рекламних компаній та й просто майстер своєї справи! Дмитро неодноразово було номіновано на престижні музичні премії, з яких він переважно їхав переможцем. Виступи Monatik — гарний доказ того, що наші музиканти не поступаються західним колегам, а у чомусь навіть і перевершують їх.
5 VYMIR
11 травня, 19:00
MonteRay Live Stage, вул. Прорізна, 8
Вартість: 200 – 500 грн./придбати квитки
Концерт гурту 5 Vymir у Києві відбудеться 11 травня
5 Vymir — український музичний гурт з Києва, що став найкращою рок-н-рольною командою у 2017 за версією видання Karabas.Live. У 2016 році 5 Vymir стали спеціальним гостем київського концерту бельгійського інді-гурту Balthazar і хедлайнерами фестивалю Comma Stage до Дня Києва. Музиканти грали на найбільших фестивалях країни (Zaxidfest, Koktebel Jazz Festival, RespublicaFEST, ГОГОЛЬFEST, Бандерштат, Woodstock Ukraine, тощо), та дали концерти від Краматорська і Слов'янська до Кракова і Берліна.
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STEM-ФЕСТИВАЛЬ ROBOTICA
12-13 травня, 10:00
ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1
Вартість: 70 – 250 грн./придбати квитки
STEM-ФЕСТИВАЛЬ ROBOTICA відбудеться у Києві 12-13 травня
Уявіть собі ідеальний family-day. Зона активних розваг на свіжому повітрі, цікаві майстер-класи для всієї родини, сотні роботів і тисячі інженерів-конструкторів у віці від 6 років. А до цього – яскраві фотостенди, корисні фудкорти та подарунки. Усе це чекає на Київ вже 12-13 травня в рамках найбільшого науково-технічного фестивалю України ROBOTICA-2018. Його організатори – ГО ”Міжнародна організацїі Інноваційні освітні технології”, займаються формуванням і розвитком української інженерно-технічної освіти, допомагають талановитим дітям і студентам виховувати та розвивати лідерські якості й сучасне інженерне мислення. Головним партнером ROBOTICA виступає Технічна студія "Винахідник" – лідер позашкільної STEM-освіти України.
На фестивалі можна буде відмінно провести час з родиною, познайомитися з останніми новинками в освіті, взяти участь в конкурсах, майстер-класах, ну і звичайно, дізнатися все про роботів і навіть зібрати свого. У світі, де роботизовані машини є в кожному будинку, Ілон Маск запускає автомобіль у відкритий космос, а андроїди отримують офіційне громадянство нарівні з людиною, інжиніринг та програмування стають найбільш затребуваними професіями майбутнього. Починати занурення в них краще в пізнавально-ігровій формі, що і пропонує зробити ROBOTICA!
LATEXFAUNA
16 травня, 19:00
Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41
Вартість: 250 – 600 грн./придбати квитки
Концерт гурту LATEXFAUNA у Києві відбудеться 16 травня
У 2016 Latexfauna вперше заявила про себе, але цього було достатньо, щоб про колектив почали говорити всі музичні видання країни. Їхні композиції почали лідирувати в чартах і різних топах, але хлопці не зупинилися на досягнутому і продовжили роботу. Цього гурт дасть великий весняний концерт з презентацією дебютного альбому!
GUSGUS
19 травня, 20:00
Stereo Plaza, Лобановського пр-т, 119
Вартість: 450 – 2600 грн./придбати квитки
Концерт гурту GUSGUS в Києві відбудеться 19 травня
Ісландські електронщики GusGus повертаються до Києва з презентацією довгоочікуваного альбому Lies are more flexible. За 22 роки уродженці Рейк'явіка випустили дев'ять студійних і один концертний альбом, дали путівку у життя Еміліану Торріні і є представниками двох впливових незалежних лейблів - британського 4AD і німецького Kompakt.
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KYIV BEER FESTIVAL
19-20 травня, 11:00
Арт-завод Платформа, вул. Магнітогорська, 1а
Вартість: 150 грн./придбати квитки
KYIV BEER FESTIVAL у Києві відбудеться 19-20 травня
Kyiv Beer Festival — фестиваль пивної культури від команди Ulichnaya Eda, який і концепцією, і наповненням значно відрізняється від всіх пивних фестивалів, які до цього проходили в Україні. Його орієнтація не мас-маркет, а крафтове пиво, зварене за авторськими, ремісничими рецептами, які було зібрано з усієї України.
KYIV FOOD AND WINE FESTIVAL
19-20 травня, 11: 00
ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1
Вартість: 80 грн./придбати квитки
KYIV FOOD AND WINE FESTIVAL у Києві відбудеться 19-20 травня
Темою ювілейного фестивалю стане мистецтво! Організатори хочуть надихнути кожного гостя фестивалю, знайомлячи його з різними напрямами сучасного мистецтва.
На гостей фестивалю чекають:
- 30 винних учасників;
- вина України, Грузії, Італії, Іспанії, Франції, Молдови;
- 13 малих українських виноробів, що представлять свої авторські вина;
- більше 200 вин побокально;
- винний лекторій;
- фуд-корт;
- зона мистецтв;
- живі виступи на музичних сценах;
- територія відпочинку.
СЕРГІЙ ПРИТУЛА. ГУМОР-ШОУ "Вар'яти"
20 травня, 20:00
Міжнародний центр культури і мистецтв, Алея Героїв Небесної Сотні, 1
Вартість: 180 – 1100 грн./придбати квитки
Гумор-шоу "Вар'яти" у Києві відбудеться 20 травня
Комедійному шоу під керівництвом Сергія Притули виповнюється 8 років! На честь річниці артисти підготували нову святкову програму, яку представлять у київському Міжнародному центрі культури і мистецтв. Кожен виступ "Вар'яти" відрізняється один від одного, тому ніколи не знаєш, чого очікувати від шоу. Але за 8 років гастролей по Україні та світу стендап-коміки відточили майстерність гумору, тому кожен жарт потрапляє в ціль і змушує людей сміятися.
MORCHEEBA
21 травня, 19:00
Міжнародний центр культури і мистецтв, Алея Героїв Небесної Сотні, 1
Вартість: 699 – 3599 грн./придбати квитки
Концерт гурту MORCHEEBA у Києві відбудеться 21 травня
Історія британського гурту Morcheeba — казка, що має щасливий фінал. Діджей та інструменталіст – брати Пол і Рос Годфрі й чарівна вокалістка Скай Едвардс вперше зустрілися на одній з вечірок Лондона 22 роки тому. Тріо утворилося на самому піку ери тріп-хопу. І хоча велика сцена у ті часи вже була поділена між Massive Attack і Portishead, новачки зуміли зайняти гідне місце в своєму жанрі. Стиль Morcheeba швидко зробив гурт одним з найбільш відомих музичних колективів 2000-х. З того часу і до сьогодні вони створюють музику на межі тріп-хопу і року, вміло поєднуючи мелодії з легкими блюзовими елементами і вкрадливим голосом вокалістки Скай Едварс.
2CELLOS
27 травня, 19:00
Національний палац мистецтв України, вул. В.Васильківська, 103
Вартість: 1550 – 5900 грн./придбати квитки
Концерт дуету 2CELLOS у Києві відбудеться 27 травня
Дует віолончелістів 2Cellos вперше приїжджає з великим сольним виступом до Київа! Лука Шуліч і Степан Хаусер відомі на весь світ завдяки інструментальним аранжуванням відомих поп та рок пісень. Такий незвичайний симбіоз класичної музики і сучасних жанрів приємно розбавить концертну афішу Києва.
BØRNS
29 травня, 20:00
Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41
Вартість: 790 – 1590 грн./придбати квитки
Концерт BØRNS у Києві відбудеться 29 травня
Зухвалий модник, автор гучних хітів "Electric Love", "American Money" і "10,000 Emerald Pools" BØRNS виступить в київському клубі Atlas 29 травня 2018. Музикант приїде до України в рамках туру з новим альбомом "Blue Madonna". Мандрівник між Нью-Йорком і Лос-Анжелесом 25-річний мічіганец, який раніше виступав під власним ім'ям Гаррет Борнс, пише і виконує романтичні пісні, виступає на знакових фестивалях Lollapalooza, Coachella, Hangout, Sasquatch і Bonnaroo і з'являється на сторінках Billboard і Vogue – та загалом, робить все те, що і належить робити зірці.