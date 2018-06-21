Афіша подій на липень у Києві: запальні вечірки та гумор шоу

Другий місяць літа обіцяє бути по-справжньому спекотним! Це стосується не лише погодних умов, а й насиченої програми культурних заходів у столиці. Пропонуємо вашій увазі перелік фестивалів, концертів та вечірок, котрі варті того, щоб прикрасити ними свій липень. Читайте далі, куди піти у липні у Києві.

Афіша подій Києві на липень 2018 року

Літо на ВДНГ

Вхід вільний

Багато хто цього літа не матиме змоги залишити столицю із її виром справ, щоб відправитись у відпустку на зустріч пригодам та приємним враженням. Проте не варто засмучуватись, протягом усіх трьох спекотних місяців на території експоцентру ВДНГ можна знайти різноманітні можливості для активного і приємного відпочинку у колі родини чи друзів. По периметру всієї території комплексу знайдеться чимало розваг для кожного, незалежно від віку і захоплень. Вибір здається безмежним — тут є все від майданчиків для міні-футболу й пейнтболу до контактного зоопарку та саду гамаків. Від літньої спеки гостей ВДНГ рятуватиме басейн, а для найменших тут вже заготували велику кількість розважально-освітніх клубів і гуртків, завдяки яким час канікул минатиме не тільки приємно, а й з користю. Справжнє літо з усіма його барвами поруч — ласкаво просимо!

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Літо на ВДНГ

Гумор-шоу "Вар’яти"

Film.ua

5-8, 12-16 липня, 18:30

Вартість квитка: 250 грн. / придбати квитки

Вісім років колектив "Вар’яти" успішно гастролює Україною, здобуваючи нових шанувальників і даруючи сміх і дотепні жарти. І вже два роки як хлопці на чолі із Сергієм Притулою увірвались на телеекран, примушуючи відданих глядачів чекати на нові випуски "Вар’ятів". Попереду на українців чекає новий сезон улюбленого шоу, зйомки якого от-от розпочнуться. Запрошуємо вас долучитись до цього процесу, щоб першими почути жарти, на які телеглядачам доведеться ще зачекати.

Гумор-шоу "Вар’яти"

Опера під зоряним небом

Планетарій

6 та 27 липня, 19:30

Вартість квитків: 200-400 грн. / придбати квитки

Спільний мультимедійний проект Київського планетарію та Eclectic Sound Orchestra. Це магічне дійство космічного масштабу, під час якого гості переживають занурення у зоряні простори під звуки найкращих світових оперних арій у виконанні живого оркестру. Проекція зображень здійснюватиметься на найбільший купол в Європі, а саме таким є склепіння планетарію. Відчуйте космічну атмосферу, в якій вічні твори оперного мистецтва піднесуть вас до вічного сяяння Всесвіту.

Soul Jazz from Texas: LEE MAYS

Caribbean Club

6 липня, 20:00

Вартість квитків: 120-400 грн. / придбати квитки

Талановитий американський композитор і виконавець Лі Мейс незабаром завітає до Києва, щоб поділитись із місцевою публікою витонченим і чуттєвим звучанням свого smooth jazz. Ще хлопчиком Лі почав створювати християнську музику і гастролювати з нею Америкою. Із віком майстерність артиста зростала, але моральні і філософські погляди Мейса незмінно знаходили відображення у його творчості. Музикант стверджує, що найважливішою для нього є можливість говорити через музику зі слухачем.

Лі Мейс

Santa Muerte Carnival

Арт-завод Платформа

13-15 липня

Вартість квитка: 150 грн. / придбати квитки

Для всіх спраглих до екзотики та яскравого свята у Києві на базі Арт-заводу "Платформа" відбудеться Santa Muerte Carnival, що завітав до нас зі спекотної Мексики. Протягом трьох ночей, з 13 по 15 липня, на вас чекатимуть веселі жахи від святої Пані Смерті! Не варто лякатись, зустрівши тут мерців у сомбреро, страшний вигляд цих "мучачос" є даниною традиції свята, від якого вам пропонується сповна взяти запальних танців і незвичайних наїдків мексиканської кухні.

Santa Muerte Carnival

Fink

Зелений Театр

18 липня, 20:00

Вартість квитків: 759-2190 грн. / придбати квитки

Повернення Фіна Грінолла до України планується вже незабаром. Минулого разу виступ Fink став настільки вражаючою подією, що музикант легко примусив публіку з нетерпінням чекати на себе знов. Цього разу британець везе до нас нову платівку під назвою "Resurgam", в якій майстерно буде поєднано звучання інді-року із переплетіннями фолку та блюзу. Неймовірно харизматичний виконавець із сильним голосом постане перед українськими шанувальниками на сцені Зеленого Театру 18 липня о 20:00.

Fink

ZEDD

Stereo Plaza

19 липня, 21:00

Вартість квитків: 649-2549 грн. / придбати квитки

До Києва прямує один з найпопулярніших діджеїв часу. На світанку кар’єри ZEDD одразу був помічений такими відомими артистами, як Lady Gaga, Black Eyed Peas та Джастін Бібер. А на його дебютний сингл "Spectrum" офіційний ремікс створив великий Армін Ван Бюрен! Нагороди, що здобув ZEDD, окрім Grammy, годі й перелічити. Не дивлячись на свій доволі молодий вік, артист вже посів місце у топ-рейтингах найбільш оплачуваних зірок світової електронної сцени. І от, після довгого очікування, українські шанувальники готуються приймати діджея в столиці.

ZEDD

LA COKA NOSTRA

Зелений Театр

19 липня, 20:00

Вартість квитків: 649-1099 грн. / придбати квитки

"Стара школа" скоро нагадає київським поціновувачам хіп-хопу, в чому її сила. А сила ця — в єдності давніх побратимів, прямій, часом до жорстокості, правдивості текстів і щирих, надзвичайно потужних почуттях, що їх вбивають у свідомість біти. Нью-йоркські репери LA COKA NOSTRA (Danny Boy, Ill Bill та Slaine) вийдуть на сцену Зеленого Театру, щоб подарувати шанувальникам шалену вечірку, від якої зірве дах.

LA COKA NOSTRA

UPARK FESTIVAL 2018

Стадіон Динамо

25-26 липня

Вартість квитків: 999-2800 грн. / придбати квитки

Ще перші звістки про цей фестиваль наробили чимало галасу, і не дарма! 25 і 26 липня на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського відбудеться UPARK FESTIVAL 2018, котрий збере найактуальніших світових виконавців сьогодення, а деяких з них навіть буде доречним назвати "культовими". Протягом двох днів заходу на ньому гратимуть Massive Attack, Bonobo, Kaleo, Gorillaz, Young Fathers i Tove Lo — артисти, що стають хедлайнерами наймасштабніших фестивалів по всій планеті. UPARK FESTIVAL амбітно замірились стати однією з найяскравішою подій літа не тільки для Україні, але й для цілої Європи. Крім іноземних зірок, публіку запалюватимуть Yuko та ONUKA. Нема жодних сумнівів у тому, що кожному, хто шукає незабутніх вражень цього літа варто завітати сюди!

UPARK FESTIVAL

WARHAUS

Зеленый Театр

28 липня, 20:00

Вартість квитків: 599-1290 грн. / придбати квитки

WARHAUS — проект співзасновника бельгійського інді-проекту Balthazar Маартена Девольдере знову завітає до Києва, щоб потішити всіх, хто так сумував за його екзотичною і ніжною музикою. Протягом майже року Маартен спромігся випустити два альбоми, які одразу ж, на думку багатьох медіа, своїм успіхом закріпили за WARHAUS перспективу стати класикою бельгійської поп-музики.

WARHAUS