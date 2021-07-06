Африканець хотів вбити азійця в Одесі: завдав кілька ударів ножем

6 липня 2021 , 17:41
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Джерело:

Поліція Одещини

В одному з Одеських закладів виходець з Африки почав конфлікт із напарником, який походить з Центральної Азії. Це трапилося через те, що той зробив йому зауваження. На захист азійця встав його брат. Згодом він зазнав кілька ударів ножем.

Про це повідомили 6 липня. Потерпілого, якому 25 років, одразу госпіталізували.

Інший випадок Посперечались про окупований Крим: в Польщі затримали українця, підозрюваного у вбивстві

Яка була причина конфлікту

  • Азієць зробив колезі зауваження.
  • На його думку, темношкірий напарник не надто старанно прибирав.
  • Однак тому це не сподобалося та він почав конфлікт.
  • Коли втрутився брат одного з них, африканець вхопився за ніж.
  • Він завдав ним кілька ударів у шию опонента.
  • Згодом його затримали.


Капець одного з фігурантів / Фото Нацполіції

Що загрожує за такий злочин

Чоловікові оголосили про підозру за статтею про замах на умисне вбивство. Якщо його вину доведуть в суді, африканець може провести у в'язниці 15 років.

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Автор: Олександр Марчак