Африканець хотів вбити азійця в Одесі: завдав кілька ударів ножем
6 липня 2021 , 17:41Читать новость на русском
Джерело:Поліція Одещини
В одному з Одеських закладів виходець з Африки почав конфлікт із напарником, який походить з Центральної Азії. Це трапилося через те, що той зробив йому зауваження. На захист азійця встав його брат. Згодом він зазнав кілька ударів ножем.
Про це повідомили 6 липня. Потерпілого, якому 25 років, одразу госпіталізували.
Інший випадок Посперечались про окупований Крим: в Польщі затримали українця, підозрюваного у вбивстві
Яка була причина конфлікту
- Азієць зробив колезі зауваження.
- На його думку, темношкірий напарник не надто старанно прибирав.
- Однак тому це не сподобалося та він почав конфлікт.
- Коли втрутився брат одного з них, африканець вхопився за ніж.
- Він завдав ним кілька ударів у шию опонента.
- Згодом його затримали.
Капець одного з фігурантів / Фото Нацполіції
Що загрожує за такий злочин
Чоловікові оголосили про підозру за статтею про замах на умисне вбивство. Якщо його вину доведуть в суді, африканець може провести у в'язниці 15 років.Зверніть увагу! 5 липня в курортній Затоці на Одещині, вбили 48-річного жителя Львівщини. На думку правоохоронців, житель Сум кілька разів вдарив його ножем і втік. Його згодом затримали з речовими доказами – ножем і речами вбитого.