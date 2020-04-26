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      Африку атакує сарана – нашестя у 20 разів більше, ніж на початку року: шокуючі фото, відео

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      Африка страждає від нашестя сарани
      Африка страждає від нашестя сарани / ft.com / Ілюстративне фото

      У Східній Африці зафіксували новий масштабний спалах популяції сарани. Ця хвиля нашестя спричинена, зокрема, сильними опадами у регіоні.

      Вона – у 20 разів більша, ніж на початку року, повідомляє видання BBC.

       

      Раніше в ООН прогнозували, що до червня розмір роїв може зрости в 500 разів.

      Це збільшує ризик продовольчої кризи у регіоні, який вже бореться з голодом на тлі пандемії коронавірусу COVID-19. Через карантин туди не можуть прибути міжнародні експерти.

      Нашестя сарани у Східній Африці: дивіться відео

      Чи не найскладніша ситуація в Кенії – країна переживає найгірше нашестя сарани за останні 70 років. Масштабні спалахи також фіксують в Ефіопії, Сомалі та Уганді.

      Найближчим часом погіршення очікують по всій Східній Африці, а також у Ємені та Ірані.

      Нашестя сарани в Африці
      Пустельна сарана над деревом на півночі Кенії / Фото Sven Torfinn, AP

      Сарана в Африці
      Рій сарани летить у Кенії / Фото Sven Torfinn, AP

      Вчені NASA працюють над відстеженням місць розмноження сарани та оцінють збитки.

      Науковці використовують супутникові фото, а також дані наземного моніторингу місцевих організацій та державних установ.

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Стихійні лиха Уганда Африка Світ тварин Кенія
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