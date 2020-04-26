Африку атакує сарана – нашестя у 20 разів більше, ніж на початку року: шокуючі фото, відео

У Східній Африці зафіксували новий масштабний спалах популяції сарани. Ця хвиля нашестя спричинена, зокрема, сильними опадами у регіоні.

Вона – у 20 разів більша, ніж на початку року, повідомляє видання BBC.

Раніше в ООН прогнозували, що до червня розмір роїв може зрости в 500 разів.

Це збільшує ризик продовольчої кризи у регіоні, який вже бореться з голодом на тлі пандемії коронавірусу COVID-19. Через карантин туди не можуть прибути міжнародні експерти.

Нашестя сарани у Східній Африці: дивіться відео

Чи не найскладніша ситуація в Кенії – країна переживає найгірше нашестя сарани за останні 70 років. Масштабні спалахи також фіксують в Ефіопії, Сомалі та Уганді.

Найближчим часом погіршення очікують по всій Східній Африці, а також у Ємені та Ірані.



Пустельна сарана над деревом на півночі Кенії / Фото Sven Torfinn, AP



Рій сарани летить у Кенії / Фото Sven Torfinn, AP

Вчені NASA працюють над відстеженням місць розмноження сарани та оцінють збитки.

Науковці використовують супутникові фото, а також дані наземного моніторингу місцевих організацій та державних установ.