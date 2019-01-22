Агент Хачеріді підтвердив зацікавленість до українця клубу з Німеччини

Агент захисника ПАОКа Євгена Хачеріді Іван Піроженко прокоментував потенційний трансфер 31-річного українця.

Піроженко в програмі "Футбол NEWS" підтвердив інтерес до захисника ПАОКа Євгена Хачеріді з Німеччини.

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Наразі Хачеріді – гравець ПАОКа. Якщо ми знайдемо таку пропозицію, яка влаштує і клуб, і гравця, то будемо розглядати опцію трансферу. Інтерес інших клубів є. Він хоче грати, а ПАОК не надає йому таких шансів. Тому ми шукаємо клуб, в якому він, в першу чергу, буде грати. Яка це буде країна і клуб, подивимося. Інтерес з Німеччини? Так, він є, але від команди, яка не може заплатити стільки, скільки хоче ПАОК. Це просто інтерес, справа навіть не дійшла до переговорів. Це чутки,

– сказав Піроженко

Як відомо, керівництво ПАОКа прийняло рішення розстатися з українським захисником. За півроку 31-річний центрбек провів за клуб із Салоніків лише 11 матчів у всіх турнірах.

Нагадаємо, що ПАОК виставив Євгена Хачеріді на трансфер. При цьому українець відкинув один з варіантів продовження кар'єри.

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