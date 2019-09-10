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      Агент ЦРУ біля Путіна: яким було завдання та чому його вивезли до США

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      ЗМІ з'ясували, про що інформував США вивезений із Росії агент ЦРУ
      ЗМІ з'ясували, про що інформував США вивезений із Росії агент ЦРУ / AFP

      Агент ЦРУ з уряду Росії, якого вивезли у США в 2017 році, інформував про особисте втручання очільника Кремля Володимира Путіна в вибори президента США.

      Центральне розвідувальне управління США завербувало російського чиновника ще десятиліття тому, про це інформує The New York Times із посиланням на власні джерела.

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      Так, чиновник середнього рівня почав швидко просуватись по службі. Особливого значення він набув, коли у США зрозуміли намагання Росії втрутитись у президентські вибори 2016 року.

      Тоді ж безпека агента почала непокоїти ЦРУ – йому запропонували виїхати в США. Однак спочатку той відмовив, бо, за його словами, існувала загроза для його сім’ї. 

      Після цього з’явилися підозри, що агент ЦРУ насправді є подвійним. Проте через кілька місяців після того він пропозицію прийняв.

      Що відомо про цього інформатора ЦРУ?

      Він не належав до вузького кола Путіна, але регулярно зустрічався з ним і мав доступ до рішень високого рівня. Тодішній директор ЦРУ Джон Бреннан не позвучував цю інформацію на щоденних брифінгах у президента Барака Обами, а направляв в Овальний кабінет окремими доповідями.

      Ця інформація нібито стала для ЦРУ доказом того, що особисто Путін віддав наказ про втручання в американські вибори і хотів перемоги Трампа. Він ж і керував цим втручанням, включаючи злом комп'ютерів Національного комітету Демократичної партії.

      ЦРУ не розкривають імені та іншу інформацію про агента, оскільки загроза для нього досі є.

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      У Росії вже знайшли слід

      Російське видання "Комерсант" із посиланням на телеграм-канали стверджує, що цим інформатором ЦРУ міг бути Олег Смоленков. Це співробітник адміністрації президента, який пропав у тому році після виїзду на відпочинок в Чорногорію з сім'єю. Після цього відкрили кримінальну справу за фактом вбивства Семенкова та його сім'ї.

      Розслідування кілька разів зупинялося і поновлювалося. Але в підсумку слідчі і співробітники ФСБ з'ясували, що передбачувані жертви живі і знаходяться в іншій країні,
      – пише видання. 

      Водночас на сайті The Washington Post в розділі про продаж нерухомості є інформація про придбання будинку 5 червня 2018 року у місті Стаффорд (штат Вірджинія) вартістю близько 925 тисяч доларів.  Його купили Олег та Антоніна Смоленкові.

      Як це все коментує Трамп?

      Теперішній американський лідер переконує, що нічого не знає про вивезеного з Росії американському інформатора.

      "Я нічого про це не знаю. Бачу, що ЦРУ чудово відповіло. Все, що сказали в ЦРУ, мене влаштовує", – сказав він в ефірі одного з американських телеканалів. 

      Загалом у Білому домі різко відреагували на інформацію поширену телеканалом, наголосивши, що "репортажі CNN (видання, яке це з'ясувало) не тільки хибні, а й можуть становити загрозу для життя".

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      Як Росія втручалась у американські вибори?Американські спецслужби з'ясували, що Росія втрутилася у президентські перегони 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Трампа, який у підсумку й став президентом США. Росія будь-які обвинувачення відкидає.

      У листопаді 2018 року адвокати Білого дому надали Мюллеру письмові відповіді Трампа на питання про втручання РФ у вибори. Пізніше адвокати Трампа заявили, що президент США більше не буде відповідати на додаткові питання.

      За даними The New York Times, під час президентської кампанії 2016 року та після виборів Дональд Трамп і його оточення контактували з представниками Росії або посередниками не менше ніж 100 разів.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини США Вибори у США ЦРУ
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