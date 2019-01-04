Агент Зінченка розповів про трансферні перспективи українця

Агент українського футболіста Олександра Зінченка Алан Прудніков розповів про трансферні перспективи гравця "Манчестер Сіті". Він не виключає можливий перехід хавбека в італійський "Наполі".

"Ігрового часу в "Манчестер Сіті" для Зінченка все ще не досить, щоб бути задоволеним. Але зараз ситуація краща, ніж була два місяці тому. Йому надали можливість зіграти в трьох матчах Ліги чемпіонів, ми це оцінили. Але йому потрібно рости, тому ми завжди відкриті для переговорів", – цитує агента Tuttomercatoweb.

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За його словами, англійський клуб не хоче продавати Зінченка.

"Манчестер Сіті" не хоче його продавати, тому що розраховує на нього. Але ми стежимо за трансферним ринком і готові вислухати потенційні пропозиції. Особливо ті, які будуть розраховані на літо.

У нас склалися хороші відносини з "Наполі" після нашої зустрічі влітку 2017 року. Але з того часу ціна на Зінченка істотно зросла. Сьогодні його підписати буде складніше", – завив представник Зінченка.

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