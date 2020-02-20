Агента бойовиків затримали в Києві: він раніше працював у МВС

Контррозвідники Служби безпеки затримали так званого агента бойовиків, які воюють проти українських військ на Донбасі. Він передавав розвідувальну інформацію представникам так званого "Міністерства Держбезпеки "ЛНР".

Як з’ясували співробітники спецслужби, зловмисник проживав у тимчасово окупованому Луганську. Він є колишнім працівником органів МВС, але його завербовували луганські бойовики, представники так званого "МДБ "ЛНР", передає пресцентр СБУ.

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Виконував він завдання кураторів на підконтрольній Києву території. Тут агент бойовиків збирав інформацію про дислокацію та переміщення українських підрозділів, що брали участь у військових діях на Донбасі. Аби його не знайшли, інформатор переховувався у різних населених пунктах України.

Затримали поплічника окупантів за місцем його тимчасового проживання в Києві. Перед цим його оголосили в загальнодержавний розшук. Крім того, співробітники СБУ задокументували факти його злочинної діяльності.



Агента бойовиків заримали в Києві

Тепер на зловмисника чекає суд. Найбільш імовірно, запобіжний захід йому обиратимуть у вигляді тримання під вартою. Відповіде клопотання вже направили до суду.

Нещодавно на Дніпропетровщині затримали ще одного завербованого "МДБ"ЛНР». Він розповсюджував через інтернет пропагандистські матеріали. А вказівки від куратора отримував через електронне листування.