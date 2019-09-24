Агентство Fitch підвищило рейтинги семи українських банків: список

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги семи українських банків з рівня "B-" до "B".

У шкалі рейтингів "ААА" вважається найвищим рівнем кредитоспроможності. Натомість рейтинги рівня "B" позначають наявність кредитних ризиків. При цьому залишається обмежена "подушка безпеки".

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Агентство підвищило рейтинги таких банків:

– "Ощадбанку"

– "Укрексімбанку"

– "Приватбанку"

– "Укргазбанку"

– "Кредит Агріколь Банку"

– "Прокредит Банку"

– "Правекс-Банку"

Прогнози щодо них позитивні.

Агентство також підтвердило довгостроковий рейтинг "Альфа-Банку" (Україна) в іноземній валюті на рівні "В-" зі стабільним прогнозом. Вдночас його рейтинг за національною шкалою з AA (ukr) до BBB + (ukr) було знижено.

Fitch вказало, що це підвищення стало можливим завдяки аналогічному перегляду суверенного рейтингу України 6 вересня 2019 роки з рівня "B-" до "B".

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Чим займається агентство Fitch і чи можна йому довіряти?Рейтингове агентство Fitch оприлюднює незалежні оцінки кредитоспроможності банків, держав і компаній, а також аналітичні дані та іншу фінансову інформацію. Fitch займається присвоєнням національних і міжнародних рейтингів, які офіційно називаються рейтингами дефолту емітента для більш ніж 150 регіонів світу.



Головні фактори, які оцінює рейтинг банків Fitch при визначенні їх позицій за індивідуальною шкалою – це стійкий баланс (в тому числі і капіталізація) та його прозорість, рівень прибутковості, список клієнтів, керівництво, перспективи зростання, а також економічне середовище. Також велике значення має обсяг банку, виражений у його власних засобах, політика ведення бізнесу, і захист капіталу.



Fitch входить у "велику трійку" разом з Moody's і Standard & Poors. Компанія існує з 1912 року як видавництво, а з 1924-го – як рейтингове агентство. Аналітика та прогнози від традиційно вважаються надійними і прозорими.