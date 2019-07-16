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      Агітатор за "Європейську солідарність" розсилав повідомлення проти партії "Голос", – поліція

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      Смски проти партії "Голос"
      Смски проти партії "Голос" / Npu.gov.ua

      Поліція викрили депутата сільради на Львівщині, який організував масову розсилку смс-повідомлень для дискредитації партії "Голос". Окрім контрагітації проти опонентів, порушник використовував смс-розсилку задля агітації за партію "Європейська солідарність".

      Напередодні лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив у телеефірі, що в Західній Україні люди отримують смс-повідомлення із закликом не голосувати за його політсилу на парламентських виборах. З цього ж телефонного номера людей запрошували на зустріч із лідером "Європейської солідарності" Петром Порошенком.

      Читайте також: "Чорний піар" на парламентських виборах: які методи використовують партії

      Цю інформацію підтвердив начальник Департаменту кіберполіції України Сергій Демедюк.

      Так, правоохоронці з’ясували, що депутат сільради уклав угоду з мобільним оператором на щомісячну розсилку до 25 тисяч смс-повідомлень. Смс-розсилка мала альфа-ім’я Peremoga. У повідомленнях мовилося, що партія "Голос" не долає 5-тивідсотковий бар’єр, відтак людей провокували не голосувати за цю партію.

      Окрім контрагітації проти опонентів, порушник використовував смс-розсилку задля агітації за "Європейську солідарність".

      При цьому абонентську базу отримувачів смс сформувала ще під час президентських виборів 2019 року одна з політичних партій, яка домінувала на Львівщині.

      Поліція відкрила справу і розслідує її як перешкоджання здійсненню виборчого права.

      смс проти партії Голос Європейська солідарність
      Повідомлення проти партії "Голос" / Нацполіція

      Дивіться відеокоментар Сергія Демедюка:

      Результати найсвіжіших соцопитувань перед парламентськими виборами:

      рейтинги партій вибори Верховна Рада

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Поліція Порушення на виборах Партія Голос Європейська солідарність Новини Львова Кібербезпека
      Джерело: 24 канал
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