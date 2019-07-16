Агітатор за "Європейську солідарність" розсилав повідомлення проти партії "Голос", – поліція

Поліція викрили депутата сільради на Львівщині, який організував масову розсилку смс-повідомлень для дискредитації партії "Голос". Окрім контрагітації проти опонентів, порушник використовував смс-розсилку задля агітації за партію "Європейська солідарність".

Напередодні лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив у телеефірі, що в Західній Україні люди отримують смс-повідомлення із закликом не голосувати за його політсилу на парламентських виборах. З цього ж телефонного номера людей запрошували на зустріч із лідером "Європейської солідарності" Петром Порошенком.

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Цю інформацію підтвердив начальник Департаменту кіберполіції України Сергій Демедюк.

Так, правоохоронці з’ясували, що депутат сільради уклав угоду з мобільним оператором на щомісячну розсилку до 25 тисяч смс-повідомлень. Смс-розсилка мала альфа-ім’я Peremoga. У повідомленнях мовилося, що партія "Голос" не долає 5-тивідсотковий бар’єр, відтак людей провокували не голосувати за цю партію.

Окрім контрагітації проти опонентів, порушник використовував смс-розсилку задля агітації за "Європейську солідарність".

При цьому абонентську базу отримувачів смс сформувала ще під час президентських виборів 2019 року одна з політичних партій, яка домінувала на Львівщині.

Поліція відкрила справу і розслідує її як перешкоджання здійсненню виборчого права.



Повідомлення проти партії "Голос" / Нацполіція

Дивіться відеокоментар Сергія Демедюка:

Результати найсвіжіших соцопитувань перед парламентськими виборами: