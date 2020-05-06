Агітаційна кампанія під прикриттям COVID-19: як політики готуються до місцевих виборів

У деяких регіонах України вже активно розпочалась агітаційна кампанія на місцеві вибори. Деякі політики пробують стати відомим та пропіаритись саме на пандемії COVID-19.

Про це в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель. Він наголосив, що агітаційна кампанія у регіонах розпочалась ще наприкінці лютого 2020 року.

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"Наприкінці лютого ми проводили конференцію, присвячену прогалинам у виборчому законодавстві щодо місцевих виборів. Вже тоді ми відзначали, що в низці регіонів активно розпочалась кампанія з місцевих виборів", – розповів голова Комітету виборців України.

Він зазначив, що політики розвішують білборди, а також роздають матеріальну допомогу. Однак Олексій Кошель порадив в період карантину дуже обережно ставитися до такої допомоги.

Ми всі чудово розуміємо, що в період карантину фінансова допомога може бути вкрай потрібною. Однак дуже важливо, щоб політики не проводили піар-кампанії. Зараз ми бачимо, що такі піар-кампанії відбуваються,

– сказав Кошель.

За його словами, цим користуються окремі депутати з "Опозиційної платформи – За життя", а також "Партія Шарія", яка проводить агітацію в кожній області.

"Агітаційні намети, партійні прапори, брендований партійний одяг і при цьому роздають листівки щодо COVID-19. Класична передвиборча агітаційна кампанія під прикриттям коронавірусу", – пояснив Кошель.

Довідка. Місцеві вибори в Україні повинні відбутись 25 жовтня 2020 року. Тоді обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад. Однак участь зможуть взяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування.

Як ствердив голова Комітету виборців, окремі міські голови на 2 третини вже провели агітаційну кампанію і забезпечили собі перемогу на місцевих виборах.

Як відрізнити допомогу від піару

Кошель ствердив, що провести межу між допомогою і піаром дуже складно. Однак, за його словами, можна зважати на такі моменти:

Якщо виборець отримав продовольчий пакет від політичної партії чи місцевого політика, де вказана маленька листівочка з проханням прийняти цей подарунок – це варто сприймати як допомогу.

Якщо політик фотографує виборця, який отримує допомогу і розміщує ці фотографії в мережі Інтернет – це варто сприймати як підлість з боку політиків.

"Зараз ми можемо побачити, що масово активізовуються потенційні кандидати, роздають продовольчі набори і піаряться на тому, що громадяни не можуть собі купити їжу. На підлість потрібно реагувати, протестуючи проти цих політиків. Не підтримувати їх та агітувати проти них", – зауважив Олексій Кошель.

Як політики піаряться на COVID-19: відеокоментар голови Комітету виборців України