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      "Агітувати не буду, чому ж я тут?": соцмережі висміяли заяву Луценка на форумі Порошенка

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      Соцмережі висміяли заяву Луценка про "неагітацію" Порошенка
      Соцмережі висміяли заяву Луценка про "неагітацію" Порошенка / Колаж 24 Каналу

      Генеральний прокурор Юрій Луценко взяв участь у форумі, під час якого чинний президент Петро Порошенко оголосив про те, що вдруге буде балотуватися на посаду глави держави.

      Луценко почав свій виступ зі слів, що Закон забороняє йому як Генпрокурору агітувати за кандидатів у президенти від будь-якої політичної сили.

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      "Законодавство забороняє мені агітувати за кандидатів у Президенти і я цього робити не буду. Чому ж я тут? ... Головна причина – це те, що я люблю свою Україну", – сказав він.

      Кому не можна агітувати за кандидатів на виборах? Згідно зі статтею 64 закону "Про вибори президента", участь у передвиборній агітації забороняється:
      1) особам, які не є громадянами України;
      2) органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам;
      3) членам виборчих комісій під час виконання обов’язків членів виборчих комісій.

      Генпрокурор запевнив, що "Україна, на відміну від північної Мордовії, має право вільних демократичних виборів, де закон один для всіх". Тому, члени команд кандидатів, які будуть намагатися незаконно перемогти на виборах будуть відповідати за свої злочини перед законом.

      Незважаючи на обіцянку не агітувати за Порошенка, він майже повторив заяви чинного президента про вступ України до НАТО і ЄС у найближчі 5 років, про вільну і багату країну та антикорупційну політику.

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      Він також сказав, що Україні не потрібні ніякі "нові курси", про які у своїй передвиборчів програмі говорить Юлія Тимошенко.

      "Закликаю усіх голосувати за збереження сильної, європейської України", – додав Луценко, маючи на увазі підтримку Порошенка.

      Користувачі соцмереж висміяли цю заяву Луценка. Вони відмітили, що його присутність на форумі та деякі фрази мають явні ознаки агітації саме за Порошенка.

       

       

       

       

       

       

       

      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Петро Порошенко Юрій Луценко Законодавство ГПУ
      Джерело: 24 Канал
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