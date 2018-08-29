Агов, хтось, вийміть логіку з петлі, – реакція соцмереж на виступ Путіна щодо пенсійної реформи

Президент РФ Володимир Путін виступив 29 серпня зі зверненням до громадян Росії. На перший погляд, головний "меседж" звернення – пом'якшення пенсійної реформи, а саме: жінки будуть виходити на пенсію не на вісім років пізніше, а лише на п'ять. Втім, російські користувачі соцмереж виділили зовсім інші "меседжі" у словах свого лідера.

Про це розповіло інтернет-видання Meduza.

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Ось перелік найбільш яскравих цитат з виступу Путіна, які зачепили за живе росіян.

"Поставитись з розумінням" – у кінці свого повідомлення президент Росії попросив громадян ставитись до підвищення пенсійного віку з розумінням. Втім, громадяни зрозуміли ці слова по різному.



"Та що ж ви, дійсно, ну помрете, не доживете до пенсії, ну поставтеся з розумінням"



"З розумінням до корупції і грабунку у неймовірних масштабах, до знищення освіти і медицини, до вседозволеності поліції.

Так працюйте довше – щось надто довго жити стали"



"Тепер так завжди буду говорити, коли брехатиму або порушуватиму обіцянки.

А, і – тримайтесь там"



"Підняли пенсійний вік? – Ага. "Царь" вирішив, що народ має "поставитись з розумінням"



"Швидко віддавай гаманець, телефон, ключі від машини.

І постався до цього з розумінням"

"Важке, непросте рішення" – Путін налякав росіян словами: "Нам належить прийняти важке, непросте, але необхідне рішення".



"Важке, непросте рішення. Непросте і важке рішення. Важке? Так. Але непросте.

Головне – це непросте, важке рішення"



"Ніби пояснював, чому батько іде в іншу родину і не буде платити аліменти"



"Важке, непросте, але необхідне рішення. Поставтесь з розумінням.

А як змінилась Москва за Собяніна!"

Багатодітні матері – президент пообіцяв, що вони будуть йти на пенсію раніше: "Якщо у жінки троє дітей, то вона матиме змогу піти на пенсію на три роки раніше належного терміну. Якщо четверо, то на чотири роки раніше". А якщо п'ятеро, то російська мати-героїня спокійно зможе собі дозволити стати пенсіонеркою у 50 років.



"ОК гугл. Як сказати хлопцю, що Путін велів стати багатодітною матір'ю?"



"Багатодітним матерям можна йти на пенсію раніше. Наприклад, о 17:00"



"Багатодітним жінкам можна, а багатодітному чоловіку – дулю"

Лихі 90-ті – саме про них згадав Путін, коли пояснював необхідність підвищення пенсійного віку. Мовляв, з одного боку тобі у країні був демографічний провал, наслідки якого відчуваються досі, а з іншого боку – Росія наче подолала проблеми того періоду. Тож, як саме ці слова пояснюють необхідність підняття пенсійного віку – зрозумів далеко не кожен.



"Подолали наслідки жахливих 90-х. Зростає економіка.

Стабільні фінанси і великі резерви. Держава піклується про людей.

Ось чотири головні причини, за словами Путіна, чому у держави нема грошей навіть на мізерні пенсії"



"Економіка зростає, гроші є, кризу подолано, але все одно підвищуємо пенсійний вік, бо діра у бюджеті.

Ау, вийміть логіку з петлі"



"У 90-ті вбивали людей і усі бігали абсолютно голі. Але не хотіли народжувати.

Тому віддавайте ваші гроші і працюйте до смерті"