Аграрна колонізація: грузини хочуть вирощувати на Марсі виноград
Грузія вирішила приєднатися до проекту освоєння космосу. Країна хоче "колонізувати" Марс виноградом. Саме цю рослину грузини планують вирощувати на Червоній планеті.
Про це пише видання Newsgeorgia.ge.
Проект хочуть запустити вже у вересні цього року. Тоді у Тбілісі почне функціонувати спеціальна теплиця для експериментів. Тут будуть вирощувати, досліджувати і розвивати спеціальні сорти лози, які зможуть рости на Марсі.
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"Астронавти NASA на космічній станції вже здійснили кілька успішних експериментів з вирощування продуктів харчування, що є важливим кроком на шляху до розведення інших рослинних культур. Потенціал, який є у Грузії щодо роботи в такому напрямі, в світі є унікальним, оскільки він стосується найдавнішої культури культивації лози", – розповіли на презентації, яка пройшла 20 червня у Тбілісі.
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