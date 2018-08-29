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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Аграрна партія готова очиститися від людей кума Путіна

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Віталій Скоцик
Віталій Скоцик / hyser.com.ua

Лідер Аграрної партії України Віталій Скоцик скликає засідання Політичної ради партії на 13 вересня. Крім того, Скоцик призупинив повноваження заступника голови партії Олега Корбана.

Про це йдеться на офіційному сайті партії.

"У зв'язку з численними зверненнями від місцевих партійних організацій лідер Аграрної партії Віталій Скоцик скликає засідання Політичної ради Аграрної партії на 13 вересня. Також лідер Аграрної партії направив звернення до контрольно-ревізійної комісії, щоб проаналізувати на предмет відповідності до Статуту правомочність засідань Ради глав регіональних партійних організацій , що не були скликані головою партії, заяви членів Президії Політичної ради Аграрної партії в ЗМІ в період з 20 по 26 серпня 2018 рік, а засідання Політичної ради 15 серпня 2018 і дії заступника голови партії Олега Корбана і члена Президії Політичної ради Сергія Гайдая з організації підготовки до XV-му чергового З'їзду партії 22 вересня 2018 року", йдеться на сайті.

Крім того, на час проведення такої перевірки тимчасово призупинено повноваження заступника голови партії Олега Корбана, відзначається на сайті.

Раніше, ініціативна група членів Аграрної партії звернулася до Віталій Скоцика з вимогою терміново скликати і провести засідання політради і розглянути питання дострокового припинення повноважень і виключення з лав Аграрної партії заступників голови Олега Корбана і Едуарда Зейналова, членів Політичної ради і Президії Політичної Ради Володимир Шандра, Михайла Поживанова і Володимира Євдокимова та радника голови партії Василя Данилова.

Крім того, ініціативна група просить надати роз'яснення обставин залучення до співпраці політтехнолога Володимира Грановського, якого ЗМІ пов'язують з Віктором Медведчуком.

Як повідомляли ЗМІ, люди кума президента РФ Віктора Медведчука готували переворот в Аграрній партії на черговому з'їзді у вересні. Як зазначає "Голос", політтехнолог Грановський свідомо придумав компрометуючу кампанію для аграрної партії і, таким чином, "зробив" негативний імідж Віталію Скоцику.

Теги: Новини політики Аграрна партія України Віталій Скоцик Віктор Медведчук
Джерело: 24 Канал
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