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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Агресивна купка активістів, – Магнер зухвало відреагував на відставку Гордєєва

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      Магнер розкритикував відставку Гордєєва
      Магнер розкритикував відставку Гордєєва / Фото з відкритих джерел

      Підозрюваний в замовленні вбивства активістки та радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк Владислав Мангер відреагував на відставку Андрія Гордеєва з посади голови Херсонської ОДА. Ймовірне погодження з цим з боку президента України він назвав «потуранням агресивній купці "активістів".

      Магнер заявляє, що Петро Порошенко збирається звільнити Гордєєва не через професійну дільність, а вимогу "агресивної купки активістів", написав він на своїй сторінці у Facebook.

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      Так, голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв заявив, що вирішив подати у відставку. Він нібито оскільки не хоче, аби "сфабрикований" проти нього негатив щодо справи Катерини Гандзюк вплинув на результати другого туру президентських виборів.

      Своїм рішенням ви фактично дали можливість будь-якому угрупованню, що називає себе «активістами», вирішувати питання державного значення, призначати свою владу і впливати на уряд! 
      – відповів на це Мангер.

      Гордєєва він назвав людиною, яка "вірно служила Порошенку". Натомість "активіст", на думку екс-голови облради Херсонщини, стало "прозивним і вкрай негативним"

      "Чим живуть люди, що випросили у вас звільнення Гордєєва? Де вони працюють? Скільки податків платять? Що хорошого вони зробили для розвитку своєї країни? Хто вони?! На якій підставі ці люди диктують президенту умови?" – наголосив підозрюваний в замовленні вбивства Гандзюк.

      Самі ж активісти зазначають, що отримали запевнення від Президента щодо подальших дій у цьому напрямку. Так, майбутнє погодження заяви Андрія Гордєєва про звільнення з посади голови Херсонської ОДА буде не останнім рішенням з приводу прізвищ, які озвучувались серед замовників вбивства Катерини Гандзюк.

      "Представники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" були в Президента на закритій зустрічі без ЗМІ, диктофонів та мобільної техніки. Ми дізнались від пана Порошенка, що в цій справі Президент та активісти на одному боці", – зазначається у дописі.

      На початку лютого генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що поки немає жодних доказів, які б підтвердили причетність Гордєєва до вбивства активістки Катерини Гандзюк. Щоправда, за словами очільника ГПУ, слідство володіє певними фактами та доказами щодо заступника Гордєєва Євгена Рищука.

      Як Гордєєв може бути причетним до вбивства Гандзюк?

      • Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший".

      • Крім того, сама Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу.

      Що відомо про справу Катерини Гандзюк? 31 липня у Херсоні її облили сірчаною кислотою, внаслідок чого жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.

      4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

      Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.

      3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.

      4 грудня 2018 року очільник ГПУ зазначив, що правоохоронці заочно оголосили Левіну про підозру у причетності до вбивства Гандзюк. За даними слідства, Левін був важливим елементом підготовки та організації нападу на активістку. Ймовірно, Левін зараз переховується у Домінікані. Його було оголошено у розшук.

      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ
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      Теги: Розслідування Новини Херсона Петро Порошенко Владислав Мангер Справа Катерини Гандзюк Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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