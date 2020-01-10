Агресивний пасажир влаштував дебош у "Борисполі": відео

Українець, який прилетів з Дубліна, агресивно поводився у "Борисполі". Чоловік чіплявся до пасажирів, нецензурно лаявся і погрожував прикордонникам.

Після посадки рейсу чоловік разом з усіма громадянами попрямував до лінії паспортного контролю. У черзі на оформлення він почав чіплятися до інших пасажирів та порушувати громадський порядок, повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Прикордонники "Борисполя" відвели чоловіка з лінії контролю, щоб заспокоїти та з'ясувати, чим спровокована його агресивна поведінка. Однак він продовжував нецензурно лаятися та почав погрожувати військовослужбовцям. Після невдалих спроб заспокоїти чоловіка, охоронці кордону були змушені затримати громадянина та притягнути до адміністративної відповідальності.

Нецензурно лаявся та погрожував прикордонникам: у "Борисполі" затримали агресивного пасажира: дивіться відео