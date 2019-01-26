Агресія Кремля на Азові: важкопораненого моряка Сороку вирішили перевести до іншого СІЗО

Полоненого українського моряка Василя Сороку, який зазнав важкого поранення під час обстрілу українських кораблів з боку російських прикордонників, і ще двох поранених українців слідчі ФСБ Росії хочуть перевести з медчастини СІЗО "Матроська тиша" у СІЗО "Лефортово". Відповідний документ вони вже направили в УФСІН (Управління федеральної служби виконання покарань) РФ.

Що відомо про стан здоров’я Василя Сороки:

– внаслідок обстрілу російськими прикордонниками рука не відновлюється;

– у руці залишилися осколки;

– пальці не згинаються;

– попри численні звернення, керівництво СІЗО, де він перебуває не реагує: ні рекомендації щодо реабілітації та відновлення, ні медичної документації;

– московська уповноважена з прав людини Тетана Потяєва стверджує, що моряк одужав на 80%.

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Як розповів адвокат полоненого Василя Сороки Сергій Бадамшин, що інформація про задовільний стан полоненого не відповідає дійсності. У заяві зазначено, що набряк на руці Василя Сороки виник нібито через користування еспандером, пише "Громадське".

Звісно, дивує таке формулювання. Це говорить про непрофесійний підхід з боку лікарів. Адже ми всі бачили, що набряк не зійшов з моменту операції, ми бачили його під час продовження міри запобіжного заходу 15 січня. В такому ж стані він був 22 січня. Після операції йому не пояснили, що можна робити, а що ні, фактично сказавши — "сам розминай". І лише після багаторазових публікацій, "стусанів", йому видали еспандер. Тобто вже після обрання міри запобіжного заходу,

– зауважив правозахисник.

Як наголосив він, його підзахисного не можна переводити у такому стані в звичайне СІЗО, більше того, його негайно потрібно доправити до звичайної клініки, інакше йому може загрожувати інвалідність.

Водночас Сергій Бадамшин додав, слідчий ФСБ Росії повідомив адвокатів двох поранених українських моряків та представника СБУ, що вони направили в УФСІН Росії (Управління федеральної служби виконання покарань) документ про переведення трьох українців з медчастини СІЗО "Матроська тиша" у СІЗО "Лефортово".

Коли саме планують їх переводити, наразі невідомо. Цілком імовірно, що це станеться наступного тижня, 28 січня – 3 лютого.

Чому українські моряки опинились у російському полоні? 25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа.