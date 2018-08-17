Агресія чи піар-хід: чому Мосійчук і Шахов влаштували бійцівський клуб в прямому ефірі

Депутати Сергій Шахов та Ігор Мосійчук побилися перед телекамерами. Обранці влаштували бійку у прямому ефірі. Така поведінка для політиків вже стала нормою.

Між двома депутатами Шаховим та Мосійчуком почалася словесна перепалка під час програми на одному з українських каналів. Від слів обранці швидко перейшли до діла.

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Ведучі розборонили обранців у студії, завершили випуск програми та попрощалися з бойовими гостями. Але реслери покидали шоу в одному ліфті, тож саме там і розпочався другий раунд.

Випадковим свідком двобою став гість студії – політолог Олександр Солонтай. В прямому ефірі він був дуже спокійним. Каже, до такого звик.

Бійками депутатів українського глядача вже не здивувати, обранці махають кулаками регулярно. Верховна Рада, або ж програми з депутатами часто схожі на ринг.

Політолог Михайло Басараб каже, що депутати часто вважають, що за допомогою бійки накачують свої електоральні м'язи. Але насправді просто влаштовують чергове видовище і виставляють себе на посміховисько.

Якщо ти напередодні виборчої компанії перетворюєш політику на шоу і фарс, то коли ти станеш депутатом чи президентом, тебе не будуть сприймати серйозно. Ти будеш не авторитетом, а клоуном,

– зазначив політолог Олександр Басараб.

У деяких країнах світу бійки у парламенті – це табу. Наприклад, у Британії за спокоєм обранців стежить чоловік із справжнім мечем. Він єдиний, хто має право носити зброю в парламенті. В Японії ж за погану поведінку можна отримати кийком по спині. Покарати навіть можуть за вигук без дозволу. А в Америці депутатів можуть змусити прийти на роботу, якщо вони прогулюють.

Такі політичні гравці зараз присутні майже у всіх політичних державах усіх західних держав. Давайте пригадаємо президента Америки Трампа, який також постійно використовує елементи шоу в своїй президентській кампанії,

– сказав Басараб.

Щоб це не було: шоу чи погане виховання, але бонуси з цього отримують вороги. Витівки обранців використовують проросійські ЗМІ, намагаючись представити Україну країною хаосу та безладу.