Агресія Кремля в Азовському морі: з’явилась реакція Німеччини
Росія своїми діями в Азовському морі довела відсутність інтересу до пошуку шляхів рішення щодо мирного врегулювання з Україною.
Про це написав голова комітету німецького Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген у Twitter.
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Так, на жаль. Ця ескалація є доказом того, що Росія, схоже, не зацікавлена в будь-яких результатах від переговорного процесу по Україні,
– пише депутат.
До слова, Реттген став чи не єдиним німецьким політиком, який прокоментував відверту агресію Росії в Азовському морі.
Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.
Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.
Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.
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