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      Агресія РФ на Азові: свіжі новини про стан і умови утримання поранених українських воїнів

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      Троє поранених унаслідок атаки Росією українських моряків , перебувають у лікарні СІЗО "Матроська тиша" .
      Троє поранених унаслідок атаки Росією українських моряків , перебувають у лікарні СІЗО "Матроська тиша" . / "Коммерсантъ"

      Троє українських моряків, які зазнали поранень унаслідок нападу з боку Росії поблизу Керченської протоки, наразі перебувають у лікарні СІЗО. Відомо, що двоє з них мають у камері по два сусіди, а один "відбуває покарання" в одиночній. Стан усіх трьох пацієнтів головлікар лікарні оцінює як стабільний і задовільний.

      Про це розповіла адвокатка Євгенія Закревська з посиланням на Павла П'ятницького — члена Громадської спостережної комісії Москви з контролю за дотриманням прав громадян в місцях позбавлення волі, пише "Громадське"

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      За її словами, троє українських моряків, яких було поранено під час атаки росіянами українських кораблів біля Керченської протоки, перебувають у лікарні слідчого ізолятора №1 у Москві, так званої "Матроської тиші".

      Також правозахисниця повідомила, що двом військовослужбовцям, які внаслідок атаки з боку РФ зазнали осколкові поранення, було накладено гіпс.

      Їм роблять перев'язку, ставлять крапельниці. Адміністрація ізолятора видала зимовий одяг і взуття, чисту постільну білизну. Якістю харчування поранені є задоволеними, претензій будь-яких до медиків санітарної частини ізолятора або інспекторам московського управління Федеральної служби виконання покарань не мають,
      – зазначила Закревська.

      Крім того, вона розповіла, що:

      Василь Сорока, співробітник контррозвідки СБУ, який під час атаки РФ дістав осколкове поранення руки, перебуває в одиночній камері;

      Андрій Ейдер з осколковими пораненнями ніг – з двома сусідами по камері, які нібито допомагають йому виходити на прогулянку, військовому також видали тростину;

      – Ще один поранений моряк Андрій Артеменко теж перебуває у камері з двома сусідами, у нього – осколкове поранення руки та пошкоджено білки очей.

      "Відразу після надходження всіх трьох оглянув терапевт, хірург, невропатолог і інфекціоніст. Їм зробили ЕКГ, УЗД, взяли аналізи, а Артеменка 3 грудня додатково оглянув офтальмолог. Стан усіх трьох пацієнтів головлікар лікарні оцінює як стабільний і задовільний", – підсумувала юристка.

      Нагадаємо, раніше російська омбудсвумен Тетяна Москалькова повідомляла, що українські моряки отримують необхідне лікування та медикаменти. За її словами, вони мають легкі ураження рук, а у одного з них – пошкоджено сухожилля.

      Що сталось у Керченській протоці? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.

      2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі.

      28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці. А 29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.

      українські моряки у полоні РФ: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ заручники Москва Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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