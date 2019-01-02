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      "Агресія РФ в Азовському морі": поляки назвали найважливішу у світі подію 2018 року

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      Поляки назвали агресію Росії на Азові найважливішою міжнародною подією 2018 року
      Поляки назвали агресію Росії на Азові найважливішою міжнародною подією 2018 року / Фото з відкритих джерел

      Поляки визначили агресію Росії проти України в Азовському морі, коли військові РФ обстріляли кораблі ЗСУ та незаконно захопили українських моряків, найважливішою міжнародною подією 2018 року.

      Про це свідчать результати опитування, проведеного наприкінці грудня Центром дослідження громадської думки Польщі.

      Читайте також: Чому Росія здійснила напад на Україну поблизу Керченської протоки: версія Полторака

      На думку опитаних, найважливішою подією в країні було святкування 100-річчя відновлення незалежності Польщі (40%). На міжнародній арені найважливішою подією минулого року поляки визнали атаку російського флоту на українські кораблі в Азовському морі (6%),
      – йдеться у повідомленні.

      Окрім атаки на Азові,  поляки назвали важливими міжнародними подіями 2018 року також агресивну міжнародну політику Росії загалом, проведення кліматичного саміту у місті Катовіце, угоду США з Північною Кореєю та вихід Великої Британії з ЄС.

      Водночас, найважливішими внутрішніми подіями в Польщі, крім відзначення 100-річчя відновлення незалежності, названо проведення місцевих виборів у країні та проблеми у відносинах Польщі з ЄС.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що українці вважають головними політичними подіями 2018 року проведення Об'єднавчого собору православних церков і створення єдиної помісної церкви, введення воєнного стану, та інцидент у Керченській протоці.

      Що сталося в Азовському морі?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Україна – Росія Новини України Новини Польщі Новини Росії Новини політики Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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